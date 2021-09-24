Pjanic, Ajax maçında oynayacak mı?

Altay maçında sakatlanarak kenara gelen Miralem Pjanic'in durumuyla ilgili ilk açıklama Sergen Yalçın'dan geldi.

Süper Lig'de Altay karşısına 11 eksikle çıkan ve sahadan 2-1 yenik ayrılan Beşiktaş'a bir darbe de Miralem Pjanic'ten geldi. 30. dakikada sakatlanarak kendini yere bırakan yıldız oyuncu, Güven Yalçın'la değişmek zorunda kaldı.

İlk alınan bilgilere göre Pjanic arka adalesinden bir sakatlık yaşadı. Bosnalı oyuncu kenara alınmadan önce topsuz alanda yerde kalmıştı. Fakat bundan bir süre önce Ceyhun'la girdiği ikili mücadelede faule maruz kalan Pjanic, pozisyonun ardından sekerken kameralara yansımıştı.

Ceyhun'un topa müdahale etmek isterken Pjanic'in ayağına basmasıyla, kendini kurtarmak isteyen Pjanic'in adalesinde bir zorlanma meydana gelmesi ihtimaller dahilinde.

Ajax maçında oynayacak mı?

Beşiktaş taraftarlarının en çok merak ettiği konu ise Pjanic'in Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Ajax maçında forma giyip giyemeyeceği.

Maçın ardından basına konuşan Sergen Yalçın, “Pjanic’in Ajax maçında oynayacağını sanmıyorum” ifadesini kullandı.

Sol arka adalesinde problem bulunan Miralem Pjanic'in durumu yarın çekilecek MR sonrasında netlik kazanacak.