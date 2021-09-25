Barcelona'da radikal değişim yolda: Telefonun başında teklif bekliyor

Ronald Koeman ile yolları ayırmaya hazırlanan Barcelona'da iki teknik direktör ismi öne çıktı.

Yaz transfer döneminde Lionel Messi'nin ayrılmasıyla birlikte büyük bir şok yaşayan ve kötü başladığı sezonda Real Madrid'in yedi puan gerisine düşen Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın koltuğu sallanırken, gündeme gelen ilk aday kulübün efsane ismi Xavi oldu. İspanyol basını Xavi'nin de bu görevi çok istediğini öne sürdü.

Sport'ta yer alan habere göre hafta boyunca Xavi'ye yakın kaynakların verdiği bilgiye göre şu anda Katar takımı Al Sadd'ın başında olan genç teknik direktör de büyük bir heyecanla Barcelona'dan gelecek teklifi bekliyor. Koeman'a saygısından ötürü bunu açık bir şekilde dile getirmeyen Xavi, yönetimden çağrı bekliyor.

Öte yandan Xavi'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın Barcelona Başkanı Joan Laporta ile yaptığı görüşmede kendisinin Barcelona için doğru teknik direktör olmayacağını söylediğinden şüphelendiği belirtilse de birçok kaynak, Guardiola'nın son dönemde sadece Manchester City'ye odaklanmasından ötürü bunun doğru olma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ifade etti.

Favori Roberto Martinez

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'in de Barcelona'dan teklif beklediği öne sürülürken, sözleşmesini istediği an feshetme hakkı bulunan İspanyol çalıştırıcıyla gerçekleştirilen ilk görüşme olumlu geçti. Barcelona'da danışman konumunda bulunan Jordi Cruyff'un yakın bir arkadaşı olan Martinez şu an itibarıyla Koeman'ın koltuğu için güçlü bir aday olsa da son kararı başkan Joan Laporta verecek.

Xavi'nin Barcelona soyunma odasını kontrol edecek tecrübeye sahip olmadığını düşünen Laporta'nın genç çalıştırıcının takımda hala oynayan birçok eski takım arkadaşı olmasından ötürü bu isme mesafeli yaklaştığı öne sürülürken, Xavi'nin Laporta'nın seçimlerdeki rakibi Victor Font'un adayı olması da bu ihtimali düşürüyor.

Laporta'nın tüm bunlara rağmen yöneticilerinin istemesi halinde Xavi'yi takımın başına getirmeyi kabul edebileceği belirtiliyor.

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