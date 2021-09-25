Pep Guardiola'dan Romelu Lukaku itirafı

Manchester City'nin tecrübeli teknik direktörü kadrosunun son durumunu değerlendirdi.

Premier Lig'de sezona beş maçta 10 puanla başlayan ve oynadığı iki karşılaşmada gol bulamayan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola santrfor itirafında bulundu.

Sergio Agüero'nun kontratının sona ermesinin ardından Barcelona yolunu tutmasıyla birlikte bu mevkide eksildiklerini belirten İspanyol teknik direktör, şampiyonluk yolundaki Chelsea'nin sahip olduğu Romelu Lukaku gibi bir oyuncularının bulunmadığını söyledi.

Guardiola ne söyledi?

Manchester City yönetiminin önümüzdeki yaz bu problemi gidermek için bir golcü alması gerektiğinin altını çizen Guardiola, bu eksikliği hissettiklerini söyledi:

"Şu anda iki seçeneğimiz var. Bunlardan biri bu durumdan şikayet etmek diğeri ise olağanüstü oyunculara sahip olduğumuzu söylemek. Bu oyuncular bu kulübü unutulmaz başarılara taşıdılar ve hala antrenmanlarda çok iyi çalışıyorlar.

"Chelsea, Manchester United, Tottenham ya da diğer takımların sahip olduğu bazı silahlara sahip değiliz. Tek başına 25 gol atacak bir oyuncumuz yok. Bu yüzden bunu takım olarak yapmalıyız. Lukaku'nun nasıl bir oyuncuya sahip olduğunu biliyorum ama ona sahip olmadığım için bir an bile şikayet ettiğimi duymayacaksınız çünkü bu kulüp bana son yıllarda harika oyuncular verdi."

Lukaku durdurulamıyor

Premier Lig'de liderlik koltuğunda yer alan Chelsea'nin bu başarısında büyük rol oynayan Lukaku bu yaz geri döndüğü Londra ekibinde gollerini sıralamak için fazla beklemedi. Inter'i şampiyonluğa taşıdıktan sonra döndüğü Premier Lig'e dört maçta üç golle başlayan Belçikalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde de Zenit filelerini sarsmıştı.

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