Conte'nin Newcastle'ı reddetme nedeni belli oldu

İtalyan teknik direktörün futbol tarihinin en zengin takımı olması beklenen İngiliz ekibini reddetme nedeni şaşırtıcı.

Inter'i uzun bir aranın ardından şampiyonluğa taşıyarak Serie A'da kendi başlattığı Juventus hegemonyasına son veren Antonio Conte'nin yeni adresine ilişkin spekülasyonlar sürerken, İtalya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan basını Conte'nin Manchester United'dan haber beklediği için Newcastle United'ı reddettiğini öne sürdü.

7 Gold'da yayımlanan Il Processo programında konuşan Fabio Santini'nin aktardığı bilgiye göre yüzde 80'i Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alınan Newcastle United'dan gelen teklifi kabul etmeyen Conte, Premier Lig'de oynadığı son üç maçı da kazanamayan Manchester United'ın kapısını çalmasını bekliyor.

Chelsea'yi eleştirdi

Daha önce iki sezon görev yaptığı Premier Lig'de Chelsea ile bir şampiyonluk yaşayan Conte'nin adı yaz aylarında Real Madrid ve Tottenham ile anılmış ancak deneyimli teknik direktör yeni sezon öncesinde herhangi bir takımla anlaşmamıştı.

Yeni durağının Premier Lig olması beklenen Conte, takımlarına 3-5-2 oynatmasıyla tanınıyor.

Geçtiğimiz günlerde eski takımı Chelsea'yi yorumlayan Conte, eski takımının eski öğrencisi Romelu Lukaku'yu yeterince iyi kullanamadığını belirtmiş ve Ada basınında bir kez daha gündeme gelmişti. Conte'nin adı sezon devam ederken bir takımın başına geçmesi ise oldukça düşük bir olasılık olarak değerlendiriliyor.

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