Kylian Mbappe, Real Madrid'i Cristiano Ronaldo yüzünden bekliyor

Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde uzun süre başarılı olamamış Real Madrid için Avrupa ikincisini bırakan Cristiano Ronaldo örneğine güveniyor.

Kylian Mbappe büyürken kendine idol olarak aldığı Cristiano Ronaldo'yu transfer sürecinde de örnek alıyor.

Bu sezon yıldızlar topluluğunu takıma kazandıran PSG, Şampiyonlar Ligi'nde zaferi hedeflerken kulübün yıldızı Kylian Mbappe'yi de gelecek sezonlar için kadroda tutmaya çalışıyor.

Yakın bir gelecek göz önüne alındığında Paris ekibi, Devler Ligi'nde Real Madrid'den daha başarılı olmasına rağmen Mbappe'nin aklı İspanyol ekibinde.

Kylian Mbappe, Real Madrid'i neden bekliyor?

AS'ın haberine göre; son yıllarda PSG, Manchester City ve Bayern Münih ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nin bir numaralı adayı.

Ancak Kylian Mbappe bu başarı ile ilgilenmiyor ve aklı Real Madrid'de. Bu durumun nedeni ise Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında yaşadıkları.

Kylian Mbappe'nin annesi Fayza Lamari, Le Parisien'e yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı: "Dört yıl önce Madrid, PSG'den daha çekiciydi ve biz PSG'yi seçtik. Bu yaz, Kylian, Madrid'e gitmeye karar verdi çünkü hayalini gerçekleştirmek istiyordu. Kylian bir spor projesinin merkezinde olmak istiyor.

Kesin olan bir şey var ki Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için her şeyini sonuna kadar verecek. Kylian'ın mutlu olması gerekiyor. Mbappe, mutlu olmadığında kaiyerini bile bitirebileceğini söylüyor. Onun için her şey, bir gecede değişebilir."

Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında Manchester United'dan Real Madrid'e transferini hatırlayacak olursak Portekizli yıldız da Mbappe ile aynı şeyleri yaşamıştı.

O dönem Real Madrid uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nde başarılı değildi ancak Manchester United iki sezon üst üste Barcelona ve Chelsea ile final oynamıştı.

Portekizli yıldızın transferi şüphelere neden olurken Ronaldo ne kadar haklı olduğunu gösterdi.

Bernabeu'ya transfer olmasının ardından bir spor projesinin merkezi haline gelen Ronaldo, Real Madrid ile 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Madrid zaferden zafere koşarken Ronaldo'nun etrafında Kaka, Xabi Alonso, Di Maria, Mezut Özil, Gareth Bale, Isco, Kroos, Modric, Casemiro ve Morata gibi isimler toplandı.

Kylian Mbappe de Real Madrid'e transferi için bunu bekliyor: Madrid'in güneşi Mbappe olacak ve diğer yıldızlar çevresinde yörüngede dolaşacaklar.

Cristiano Ronaldo'nun golleriyle büyüyen Fransız forvet, önümüzdeki yaz transfer süreci için de büyük ihtimalle Portekizli yıldızı ayna olarak görüyor.

Kylian Mbappe'nin rekoru

Ülkesi Fransa ile 2018 yılında Dünya Kupası kazanan Kylian Mbappe, PSG ve Monaco ile 4 kez Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı.

2018/19 sezonunda Ligue 1'de ve 2018'de Fransa'da yılın futbolcusu seçildi.

Kylian Mbappe için eksik olan en büyük parça şüphesiz ki Şampiyonlar Ligi kupası.

Fransız forvet bu kupayı sayısız kez kaldırmak için hamlelerini doğru kullanacaktır.

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