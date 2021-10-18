Uli Hoeness: "Veganlar militan gibi!"

Bayern Münih'in Onursal Başkanı Hoeness, tartışılacak açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih ve Batı Almanya Millî Takımı'nın efsane oyuncusu Uli Hoeness, futbolu bıraktıktan sonra Bayern Münih'te genel menajerlik ve kulüp başkanlığı gibi görevler üstlenmişti.

Şu anda da Bayern Münih'in Onursal Başkanlığı'nu üstlenen Hoeness, veganlık ve vejetaryanlık hakkında tepki çekebilecek görüşlerini paylaştı.

Neler söylendi?

Antenne Bayern'e röportaj veren Hoeness, şunları söyledi:

"Vejeteryanlığı biraz anlarım ama veganlığı asla. Bu insanlar hasta oluyor zamanla. Ayrıca veganlar militan gibi, bir şey söylediğiniz zaman saldırıyorlar."

"Sorun şu ki, veganlar sürekli kavgaya hazırlar. Eğer onları eleştirirseniz hemen size saldırırlar. Birinin vegan olup olmamasıyla değil, birbirini eleştiren insanlarla problemim var."

Hoeness, 1980'lerin ortasında bir sosis firması açmıştı. Ardından şirketin başına Hoeness'in oğlu geçmişti.

Hoeness'in kariyeri

Uli Hoeness kariyerinde Nürnberg ve Bayern Münih gibi takımların formasını giydi.

Alman isim, kariyeri boyunca 350 maça çıktı, 112 kez rakip fileleri havalandırdı ve 60 asist kaydetti.

Hoeness, 3 Şampiyon Kulüpler Kupası ve bir de Dünya Kupası zaferi yaşadı.

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