Gary Neville: Manchester United berbat bir takım!

İngiliz eski oyuncu, Kırmızı Şeytanlar'ın son dönemdeki formsuzluğunu sert bir dille eleştirdi.

Gary Neville, Sky Sports platformunu, cumartesi günü Leicester Citye 4-2 yenilen Manchester United'ı eleştirmek için bir kez daha kullandı.

Pazartesi Gecesi Futbol programında konuşan Neville, United oyuncularının birlikte iyi oynamak için çok fazla egoya sahip olduklarını söyledi ve onları "bebekler" olarak nitelendirdi.

İngiliz eski oyuncu, United'ın performansını, sonuç almak için "köpekler gibi çalıştığını" söylediği Manchester City ve Liverpool'un performanslarıyla karşılaştırdı.

Ne söylendi?

Neville, Premier Lig'de altıncı sıraya düşen ve lig lideri Chelsea'nin beş puan gerisinde kalan Manchester United ile ilgili Leicester maçının ardından şunları söyledi:

"United baştan sona korkunçtu. İkinci yarıda çok büyük bir değişiklik oldu. Leicester her atakta gol atabilecek gibi görünüyordu.

"United son derece gevşek, her yerde boşluk var ve gevşek olduklarında izlemek için oldukça berbat bir takımlar. Kendilerin, daha iyi olduklarını düşünüyor olmalılar.

"Sonunda iki takımla karşılaşıyorsunuz: ön beşli, egolar, büyük oyuncular ve arka beşli.

"Bireysel hatalarınız var ama aynı zamanda kopuk bir takım da var. Bu United takımı da gollere tepki vermede gerçekten zayıf. Bebekler gibiler. Gol atsalar göğüslerini şişiriyorlar. Gerçekten basit hatalar yapıyorlar.

"City ve Liverpool oyuncuları köpek gibi çalışıyor ve onlar dünyanın en iyi takımları. Neden United'ın oyuncularının onlar kadar sıkı çalışmayacağını kabul ediyoruz? Ole Gunnar Solskjaer onlardan en iyi şekilde yararlanmalı. Eğer yapmazsa, sezon sonunda büyük bir sorunu olacak."

Pogba sorunu değil

Neville, sık sık eleştiriye maruz kalan Paul Pogba konusuna da şöyle değindi:

"Bunun bir Paul Pogba sorunu olduğuna inanmıyorum.

"Ole'nin bir şekilde kanıtlaması gereken şey, en iyi oyuncuların sıkı çalışmasını sağlayabilmesi. United'ın forvet oyuncuları organize değil, bir değişiklik yapmaları gerekiyor."

Daha büyük resim

United'ın bek oyuncusu Luke Shaw geçtiğimiz günlerde, Cristiano Ronaldo'nun transferinin ardından kulübün mentalitesinin büyük ölçüde geliştiğini, ancak bunun sahada henüz meyve vermediğini söyledi.

Solskjaer ve oyuncuları şu anda karmaşık bir süreçten geçiyor.

United'ın, Atalanta ile çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçta ne pahasına olursa olsun yenilgiden kaçınması gerekiyor.