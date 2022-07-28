City Group'un satın aldığı Palermo'da teknik direktör Baldini istifa etti: "Guardiola, buna katlanabilir miydi?"

Taraftarlar ve spor yorumcuları bu satın alımla birlikte Palermo'nun daha başarılı bir takım olacağını düşünüyordu

Antrenör Silvio Baldini, kendisinin ve direktör Renzo Castagnini'nin Palermo'dan neden istifa ettiğini açıklıyor:

"Pep Guardiola'nın buna katlanacağını düşünüyor musun?"

Sicilya ekibi bu sezon sonunda Serie B'ye yükseldi ve kulübü devralma işlemleri Manchester City'yi de yöneten grup tarafından tamamlandı.

Taraftarlar ve spor yorumcuları bu satın alımla birlikte Palermo'nun daha başarılı bir takım olacağını düşünüyordu. Ancak teknik direktör Baldini ve spor direktörü Castagnini'nin dün istifalarını vermesiyle kulüp kaos içinde kaldı.

Ne söylendi?

Bu öğleden sonra durumu ve bu istifayı neyin tetiklediğini açıklamak için ortak bir basın toplantısı düzenlediler.

"Palermo'nun Serie A'ya yükseleceğini söyledim, ancak ekibim işten çıkarıldığı için bu artık mümkün değilse, o zaman neden burada kalayım?" dedi Baldini.

“Sadece maaşımı almak için ortalıkta dolanıp, beş ya da altı utanç verici maç oynama riskini alıp kovulmayı mı göze alıyorum? Yoksa şu anda sırayı başkalarına mı bırakıyorum?

"City Group Manchester City'ye gidip Guardiola'ya haber vermeden iki fizyoterapist ve bir fitness hocasını işten atsa sizce Guardiola buna katlanır mı?

“Sessiz mi kalıyor yoksa bunun projeye dahil olmadığını gösterdiğini mi söylüyor? Bu onların çalışma şekli olabilir ama benim çalışma şeklim bu değil.”

Castagnini, istifa etme kararlarının yeni sahiplerle çalışacak kişileri bulmak için kulübün zamanı olması için "sorumluluk eylemi" olduğunu da sözlerine ekledi.

Palermo 2019 yazında iflas etti ve tekrar Serie D'den başlamak zorunda kaldı. Padova'yı yenerek Serie C'ye ve ardından bu sezon Serie B'ye yükselmeyi başardı.

Baldini'nin yerini alacak potansiyel adaylar ise Claudio Ranieri ve Daniele De Rossi.

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