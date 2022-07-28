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Lionel Messi, eşsiz bir futbolcu. Dehası modern oyunda benzersizdir ve kariyeri boyunca biriktirdiği bireysel ödülleri tekrarlamak için gerçekten özel bir oyuncu olmak gerekiyor. Ancak diğer oyuncularla, özellikle de anavatanı Arjantin'deki oyuncularla paylaştığı bir şey var: takma adı.

Messi, Barselona'ya katılmadan önce Newell's Old Boys'ta üst sıralara çıktığından beri 'La Pulga (Pire)' olarak biliniyor. Güney Amerika'daki oyunculara verilen, hareketleri neredeyse anlaşılmaz olan küçük, yetenekli ve zor forvetleri tanımlamak için kullanılan yaygın bir takma isim bu.

Ve bu lakap verilen en son oyuncu, önümüzdeki yıllarda Arjantin milli takımı için Messi'nin 10 numaralı formasını giyebilir.

Gianluca Prestianni, Ocak ayında 16 yaşına yeni basmış olmasına rağmen, Real Madrid, Barcelona, Chelsea ve AC Milan dahil olmak üzere Avrupa'nın en büyük kulüpleri onunla ilgileniyor.

Velez Sarsfield tarihinin en genç oyuncusu oldu. Mayıs ayında Copa Libertadores'ta Estudiantes'e karşı ilk maçına yedekten gelerek çıktı. Prestianni gerçek bir süperstar olmak için her şeye sahip.

Greater Buenos Aires'teki Ciudadela şehrinde doğan Prestianni, futbol eğitimine genç yaşta yerel takımda başladı. Sonrasında Velez scoutları tarafından fark edildi.

Diego Simeone, Nicolas Otamendi ve Jonas Gutierrez gibi isimleri yetiştiren takımda altyapıya başladı. Prestianni'nin kendi yaşındaki çocuklarla birlikte oynamak için fazla iyi olduğu çok geçmeden anlaşıldı.

Sol kanatta oynarken maçları domine ederdi. Dar alanda etkili olurken genellikle topla içe kat etme eğlimindeydi. Ayrıca geniş alan bulduğunda da rakibi adeta parçalıyordu.

Şİmdiye kadar A takımda pek fazla süre bulamasa da ikinci takımda gelişimini sürdürüyor.

Velez'in gençlik koordinatörü Guillermo Morigi, Prestianni'nin gelişimini anlatırken şöyle diyor: “Beklentileri aşmaya devam edebilmeleri için onları yetiştiriyoruz”

"Gianluca'nın durumunda, fiziksel olarak yedeklerde oynamaya hazır olduğunu ve iyi performans gösterdiğini gördük, bu yüzden ilginç bir fikirdi. Hâlâ öğrenecek çok şeyi olmasına rağmen böyle devam etti. Oldukça istekli."

Prestianni'nin daha fazla üzerinde çalışması gerekebilecek şeylerden biri, öfkesini kontrol etmektir.

Fransa'daki prestijli 2022 Montiagu Turnuvası'nın finalinde Arjantin'in 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda rol alan Prestianni ve takım arkadaşları, finalde Palmeiras'ın harika çocukları Endrick ve Luis Guilhermeli Brezilya takımına yenildi.

Prestianni ile rakip arasında maçta kavga çıktı.

Dövüşün fotoğrafları internette yayınlanırken, Prestianni olaya katılımı nedeniyle eleştirildi ve eğer profesyonel olmak istiyorsa benzer bir şeyin parçası olmamalı.

Teknik olarak, Prestianni zaten bir profesyonel, Nisan ayında ilk sözleşmesini imzalamış olmasına rağmen, düzenli bir A takım oyuncusu olmak için henüz biraz uzakta. Velez, gençlere diğer takımlara oranla daha fazla şans veriyor.

Yine de kesin olan bir şey var ki genç oyuncu, en tepeye çıkma yeteneğine sahip.

Morigi, "Hızlı, güçlü ve oyunu çok iyi anlıyor" dedi. "Diğerlerinden farklı ve özel olduğu yer, bire birlerdeki yeteneğidir."

Arjantin futbol tarihinin en ünlü 'La Pulga'sına çok benziyor. Hiçbir oyuncu gerçekten Messi'nin varisi olamaz, ancak Prestianni'nin herkes kadar yakın olma şansı var.