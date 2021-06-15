Finlandiya maçında bilincini kaybeden ve herkesi korkutan yıldız futbolcu, iyi olduğunu söyledi.

Tüm futbolseverlerin, sağlık durumunu merak ettiği Christian Eriksen'den iyi haberler var.

Danimarka ve Inter'in yıldızı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iyi hissettiğini söyledi ve kendisine olan ilgiye karşılık verdi.

Ne söylendi?

Yıldız futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hastaneden bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

"Dünyanın her yerinden gelen destek mesajları için herkese çok teşekkür ederim. Ben ve ailem için çok şey ifade ediyor.

Ben iyiyim. Hâlâ hastanede bazı muayenelerden geçmem gerekiyor ancak kendimi iyi hissediyorum."

Ne olmuştu?

Euro 2020 B Grubu maçında cumartesi günü Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi.

Christian Eriksen, 41. dakikada sol kanatta topu göğsüyle yumuşattığı esnada bir anda yere yığıldı ve bilincini kaybetti.

Yıldız oyuncuya ilk müdahaleyi Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Simon Kjaer yaptı.

Tecrübeli stoper, yaptığı müdahale sayesinde Eriksen'in dilinin boğazına kaçmasını önledi, daha sonra oyuncuyu sağlık protokollerine göre doğru pozisyona getirdi.

Bunun ardından sağlık ekipleri, kalbi duran Eriksen'e uzun süre kalp mesajı yaptı. Gergin ve duygu dolu anların ardından Eriksen, perde kapalı bir sedye ile saha kenarına alınıp hastaneye götürüldü.

Eriksen'in, sedye kenarında gözü açık bir şekilde görüntülenmesi herkesi sevindirirken, karşılaşma aynı akşam kaldığı yerden devam etti ve Finlandiya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk açıklaması neydi?

Eriksen, rahatsızlığının ardından ilk yaptığı açıklamada, Gazzetta dello Sport'a konuşmuş ve şunları söylemişti:

"Teşekkürler, pes etmeyeceğim. Şimdi daha iyi hissediyorum. Ama bana ne olduğunu anlamak istiyorum.

"Benim için yaptıklarınız için hepinize teşekkür etmek istiyorum."

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