İspanya'da eleştirilerin hedefindeki Morata'ya destek: Herkesi susturacak

Manchester City'nin savunma oyuncusu, İsveç'e karşı kötü bir maç çıkaran 28 yaşındaki santrfora destek çıktı.

Euro 2020 E Grubu mücadelesinde İsveç ile 0-0 berabere kalan İspanya, topa yüzde 85 sahip olarak bu alanda rekor kırdı. Ancak İspanyollar karşılaşma boyunca üretkenlikten uzak bir oyun sergiledi ve bu da taraftarları kızdırdı.

Takımı santrforu Morata, tıpkı takımın geri kalanı gibi rakip kale önünde zor bir gün geçirdi ve hedef haline geldi. İspanya'nın savunma oyuncusu Aymeric Laporte ise eleştirilerin odağında olan Morata'yı savundu ve ona destek verdi.

Tecrübeli stoper, Morata'nın önümüzdeki günlerde ve haftalarda herkesi susturacağını söyledi.

Laporte ne söyledi?

Manchester City'nin savunma oyuncusu, beraberlik sonrası takım arkadaşı hakkında şunları söyledi:

"Alvaro gibi çok şey göstermiş olan bir hücum oyuncusundan şüphe edemezsiniz.

"Bir dahaki sefere üç gol atar ve herkesi susturur.

Laporta'nın yorumları, Morata'nın şanssız olduğuna inandığını söyleyen menajer Luis Enrique tarafından desteklendi.

Enrique, 28 yaşındaki santrfor için şunları söyledi:

"Morata için de alkış duydum ve buna odaklanacağım. Morata, birçok şeyi çok iyi yapan harika bir oyuncu. Bugün şans yanında değildi, ama bu futbol ve hayat bu.

"Taraftarlarımızla birlikte oynamak daha kolay ve umarım bu sonuç değişir."

Sevilla'da portesto

Stadyumda Morata sık sık hedef alınan oyuncuydu, ancak ev sahibi seyirciler tarafından yuhalanan tek İspanyol oyuncu kendisi değildi.

İspanya, oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen turnuvaya vasat bir performansla başladı ve bu oldukça tepki çekti.

Bu tepkilere pek anlam veremediğini söyleyen orta saha oyuncusu Dani Olmo, şu yorumu yaptı:

"Neden yuhaladıklarını anlamıyorum. Taraftarlar hepimizi desteklemeli."

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