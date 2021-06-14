UEFA, Danimarka’yı hükmen yenilgiyle tehdit etti

Peter Schmeichel’ın iddiasına göre UEFA, Danimarka’yı sahaya çıkmamaları halinde maçı 3-0 tescil etmekle tehdit etti.

Euro 2020’de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maç esnasında Christian Eriksen’in kalbi durmuş, bu üzücü olayın ardından maça bir süreliğine ara verilmişti.

Saha içinde hayata geri döndürülen Eriksen daha sonra hastaneye nakledildi. UEFA ise 19.00’da başlayan ve 41. dakikada yarıda kalan maçın, 21.30’da devam edeceğini açıkladı.

UEFA’nın açıklamasında, Eriksen’in durumunun stabil olduğu vurgulanmış ve maçın devam ettirilmesiyle ilgili kararın iki takım oyuncularıyla görüşüldükten sonra verildiği belirtilmişti.

Ne söyledi?

Ancak Danimarka milli takımının eski file bekçisine göre bu doğru değil. Finlandiya karşısında kaleyi koruyan Kasper Schmeichel’ın babası olan Peter Schmeichel, iddiasını Good Morning Britain programında dile getirdi.

“Dün UEFA’nın oyuncuların tavsiyesini göz önüne aldığına dair resmi bir açıklama gördüm. Gerçeğin bu olmadığını biliyorum.”

“Danimarka’ya üç seçenek sunuldu. Biri maça devam edip kalan 50 dakikayı oynamaktı.”

“İkinci seçenek ertesi gün öğle 12’de maçın geri kalanını oynamaktı. Diğer seçenek ise 3-0 hükmen yenilgiydi.”

“Şimdi kararı siz verin, maça devam etmek oyuncuların rızasıyla mı oldu? Seçme şansları var mıydı? Bence yoktu.”

“Dünkü basın toplantısını izlediyseniz, teknik direktör oyuncularını sahaya tekrar çıkardığı için pişmandı.”

Hjulmand'ın pişmanlığı

Danimarka teknik direktörü Kasper Hjulmand, yaşananların üzerinden bu kadar kısa süre geçmişken maça devam etmenin bir hata olduğunu açıklamıştı.

“Bence yanlış karar verdik. Oyuncular için çok zordu. En iyi arkadaşlarının hayatta kalıp kalmayacağından bile emin değillerdi.”

“Oyuncuların karar vermek zorunda bırakılması yanlıştı. Maç oynanmamalıydı.”

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