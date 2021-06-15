Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'dan kola tepkisi: Su için!

Yıldız futbolcu, şekerli içeceği küçümserken son derece ciddiydi. Euro 2020'nin sponsoru olan markanın buna nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor.

Euro 2020'de Cristiano Ronaldo bugün Macaristan maçıyla birlikte sahaya ayak basacak. Herkes onun oynayacağı günü dört gözle beklerken yıldız futbolcu, yeşil zemine çıkmadan önce çok konuşulacak bir hareket yaptı.

Ne oldu?

Ronaldo, pazartesi günü düzenlenen maç öncesi basın toplantısında masadaki iki kola şişesini aldı ve insanların su içmesi gerektiğini söyledi. Ardından da memnuniyetsiz bir yüz ifadesiyle, "Coca-Cola" dedi.

Marka, turnuvanın resmî sponsoru, ancak açıkça görülüyor ki Ronaldo, bunu olumsuz karşılıyor.

Portekiz'in Euro 2020 fikstürü

Portekiz, F Grubu'nda bugün Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Ardından cumartesi günü Almanya ile oynayacak olan Cristiano Ronaldo ve arkadaşları, grup maçlarını çarşamba günü oynanacak Fransa karşılaşmasıyla tamamlayacak.

Portekiz, Euro 2020'ye nasıl geldi?

Fernando Santos'un öğrencileri, Euro 2020 Elemeleri'nde B Grubu'nda Ukrayna, Sırbistan, Lüksemburg ve Litvanya ile mücadele etti.

Grupta oynadığı sekiz maçta 17 puan toplayan Portekiz, grubu ikinci sırada tamamlayarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Sekiz maçta beş galibiyet, iki beraberlik bir de mağlubiyet alan Portekiz, 22 gol atıp altı gol yedi.

Grubu lider tamamlayan takım ise 20 puan toplayan Ukrayna oldu.

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