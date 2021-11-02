Christian Eriksen sahalara farklı bir formayla dönüyor

Danimarka'nın EURO 2020'de Finlandiya karşısında oynadığı B Grubu ilk maçında kalbinden sorun yaşayan ve o günden bu yana futbol oynamayan Christian Eriksen'in yeniden futbol sahalarına dönmeye hazırlandığı belirtildi. Serie A'nın katı sağlık kuralları nedeniyle bu ligde oynaması zor görünen Eriksen, Ajax'a dönebilir.

Christian #Eriksen could return to play in the next months. Not at #Inter in #SerieA (there isn’t the idoneity), but in Eredivisie where the controls are less stringment about the idoneity for the sports activity. #Ajax have already shown interest in signing him. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 2, 2021

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre sağlık kontrollerinin ve kurallarının Serie A'ya nispeten daha az katı olduğu Eredivisie'de top koşturmaya hazırlanan Eriksen ile eski takımı Ajax yakından ilgileniyor. Eriksen 2009-2010 sezonundan 2013-2014 sezonuna dek top koşturduğu Ajax'ta çok sayıda başarı elde etmişti.

Yerine Hakan alınmıştı

Hollanda ekibinden Premier Lig ekibi Tottenham'a transfer olan Eriksen, burada gösterdiği üst düzey performansla Inter'in yolunu tutmuştu. Bilindiği gibi Inter, Eriksen'in beklenmedik sağlık problemi sonrasında kadrosunu Milan ile olan kontratı sona eren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile güçlendirmiş ve Eriksen'in yokluğunu doldurmuştu.

Serie A'da geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Inter'de Antonio Conte'nin ana rotasyonunun bir parçası olan Eriksen, 17'si ilk 11'de olmak üzere 26 maçta forma giymiş ve üç gol atmıştı. Inter'in uzun bir süre şampiyonluğa uzanan kadrosunun önemli bir parçası olan 29 yaşındaki yıldız, Danimarka Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden biri konumundaydı.

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