Christian Eriksen, gelecek sezon nerede oynayacağına dair bir fikrinin olduğunu ancak yüzde 100 emin olmadığını söyledi.

Hücumcu orta saha oyuncusu, geçen yaz Euro 2020'de geçirdiği kalp krizinin ardından oyuna geri dönerken Brentford'daki kısa döneminde etkileyici bir performans ortaya koydu.

Danimarkalı milliî oyuncunun sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve bir sonraki hamlesiyle ilgili bir karar vermesi gerekiyor.

Eriksen, geleceği hakkında ne söyledi?

30 yaşındaki futbolcu, BBC Sport'a verdiği demeçte şu yorumu yaptı:

"Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Sportif açıdan bir karar olacak ama aynı zamanda nereye gideceğimize karar verirken aile de önemli olacak."

Eriksen, Brentford'un kendisiyle görüşme halinde olup olmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi:

"Öyleler, kesinlikle öyleler. Nereye gideceğime ise yüzde 100 karar vermedim.

"Bir fikrim var ama ne olacağını bilmiyorum. Ama Brentford kesinlikle bu kulüplerden biri."

Eriksen'in değişen bakış açısı

Eski Tottenham ve Ajax yıldızı, geçen yıl yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle önceliklerinin biraz değiştiğini itiraf etti, ancak yine de kupa kazanma için rekabet etmek istiyor.

"Her zaman kupalar kazanmak istedim. Her zaman rekabetçi taraftayım, her zaman mümkün olanen yüksek seviyede oynamak istiyorum.

"Fakat bu, sonuçta zaman alıyor ve ailemin nasıl tepki vereceğini de değiştiriyor.

"Sadece ailemle birlikte olma hissi daha önemli. Daha önce önemli değildi, ama sonra bunun daha önemli olduğunu fark ediyorsun."

