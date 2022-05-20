Erling Haaland, Borussia Dortmund’dan takım arkadaşlarına pahalı hediyeler alarak kulübe veda etti.

Bild, bu yaz Manchester City'e 51 milyon Sterlin’lik (63 milyon Dolar) bir anlaşmayla transfer olan forvetin, Dortmund'daki 33 yıldıza lüks bir Rolex saat verdiğini bildirdi.

Saatlerin, 13.000 Euro ile 15.000 Euro arasında bir maliyeti olduğu tahmin ediliyor.

Haaland ve Rolex saatleri hakkında ne biliyoruz?

Saatler, hediye edilen futbolculara Hollanda’dan iki limuzin tarafından teslim edildi. Her takım arkadaşı için kişisel bir hizmet sağlayan Norveçli golcü, bu jestiyle kapleri bir kez daha fethetti.

Her saat, üç fotoğrafla süslenmiş özel bir kutuda gelirken fotoğraflar Haaland'ın forma numarası, kutlama pozu ve elinde DFB-Pokal olan resimlerden oluşuyordu.

Saatlerin üstüne, baş harfleri EBH (Erling Braut Haaland) basıldı.

Haaland'dan başka kim saat aldı?

Norveçli golcü sadece takım arkadaşlarına değil, takımdaki diğer çalışma arkadaşlarına da hediyeler verdi.

Ancak, takımdaki diğer çalışanların hediyeleri futbolcularınkinden farklıydı.

Onlar, Rolex saatler yerine Speedmaster Professional serisinden Omega marka bir saat aldılar.

O saatlerin maliyeti de 5.000 Euro ile 7.000 Euro arasında bulunuyor.

Erling Haaland ne kadar kazanıyor?

Norveçli golcünün, Dortmund’dan haftada 132.000 Euro kazandığı belirtilirken yıllık bazda ise 9 milyon Dolar gelir elde etti.

Molde'de öne çıkmaya başladığında hafta sadece 60 sterlin kazandığı ve bu koşulların Red Bull Salzburg'da haftada yalnızca 20.000 sterline yükseldiği biliniyor.

Manchester City; Real Madrid ve Barcelona’nın da istediği yıldız oyuncunun transfer yarışını kazandı ve golcüye yaklaşık olarak 41 milyon Dolar ödeyecek.

Norveçli golcü, en çok kazananlar listesinde Lionel Messi ve Neymar’ı yakalayacak.

Haaland'ın transfer değeri ne kadar?

Norveçli futbolcu, dünya futbolunda en çok aranan yeteneklerden biri olarak ün kazanmasına rağmen, Manchester City tarafından 75 milyon Euro’ya transfer edildi.

City, Norveçli oyuncunun 75 milyon Euro’luk bonservis bedelini peşin olarak ödedi ve diğer rakiplerin önüne geçti.

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