ÖZEL | Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 2022/23 sezonunun sonuna kadar anlaştı

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 2022/23 sezonunun sonuna kadar anlaştı.

Portekizli teknik direktörün önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. GOAL, bu bilgiyi doğruluyor.

Jorge Jesus ile henüz sözleşme imzalanmadı, ancak Fenerbahçe yönetimi ile sözlü anlaşmaya vardığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İmzalama aşamasında herhangi bir problemin olması beklenmiyor. Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin şartlarını kabul etti.

Jorge Jesus, sözleşmesi gereği Fenerbahçe'den sezon başına yaklaşık 7 milyon euro alacak.

İyi maaşın yanı sıra, Jorge Jesus UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ve Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan bir takıma teknik direktörlük yapma ihtimali konusunda heyecanlı görünüyor.

Flamengo'yu bekledi

Jorge Jesus, Flamengo'ya gelmek için bu Cuma 20 Mayıs tarihine kadar bekledi. Ancak, Falamengo Başkanı Rodolfo Landim'in mevcut yönetimi tarafından aranmadı.

Yönetim, Paulo Sousa'nın çalışmalarına güvenoyu verdi ve Jorge Jesus ile temasa bile geçmedi.

Deneyimli teknik direktörün gazeteci Renato Maurício Padro'ya verdiği bir röportaj aracılığıyla yaptığı baskı, Famengo tarafında hoş karşılanmadı.

Flamengo yönetimi olanları onaylamadı ve Landim'in yönetimini baltalamak için siyasi bir hareket olarak ele aldı.

Daha fazla okuma

Miralem Pjanic, Beşiktaş'a veda etti: "Yollarımız tekrar kesişecek"