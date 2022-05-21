YORUM | Samet Çayır @sametcayir

Süper Lig'de son yıllarda, tüm bu kaosun içinde yaşanan belki de tek olumlu gelişme, yeni nesil hocaların çıkışı oldu.

Gelenekselci ve sezgisel hocaların yerini yavaş yavaş, Avrupa'daki son model taktiksel gelişmeleri yakından takip eden, metodik ve genç teknik direktörler almaya başladı.

Konyaspor, İlhan Palut ile sıradan bir oyun oynamıyor ve başarısı ortada. Fenerbahçe'deki ilk hocalık dönemini harika geçiren Emre Belözoğlu, Başakşehir'e de kendi oyun felsefesini yansıtmış durumda.

Francesco Farioli, hiç ödün vermeden Alanyaspor'a güçlü bir kimlik kazandırdı.

İtalyan hocadan önce Çağdaş Atan da aynı yoldaydı ve Akdeniz ekibini bambaşka bir yapıya büründürdü.

Nuri Şahin de bu yeni nesil teknik direktörlük furyasına katılanlardan biri oldu.

Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan Fraport TAV Antalyaspor, beklenen sonuçları alamadı ve ligin sekizinci haftasında takımın başına yıldız oyuncusu Nuri Şahin'i getirerek büyük sürpiz yaptı.

Şahin, göreve geldikten sonra yardımcılarını da özenle seçti. 33 yaşında futbol sorumluluğunun yükünü alan genç hoca, ligde takımın başında çıktığı 30 maçta 51 puanı hanesine yazdırırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda takımın çeyrek finale yükselmesini sağladı.

Nuri Şahin, ligde son haftalarda takımına oynattığı oyunla birçok futbolseverin dikkatini çekmeyi başardı. Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki son 16 maçında 10 galibiyet ve 6 beraberlikle hanesine 36 puan yazdırdı.

Şahin, Antalyaspor'un başında ligde 30 maça çıkarken 14 galibiyet, dokuz beraberlik ve yedi yenilgi elde etti. 16 maçlık yenilmezlik rekoru kırarak Trabzonspor'u da bu alanda geride bırakan Antalyaspor, sezonu 59 puanla tamamlayarak tarihinin en fazla puan topladığı sezonu yaşadı.

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Akdeniz ekibi bu rekorları kırarken göze hoş gelen, yüksek tempolu ve bol gollü maçlara imza attı. Ligin sıkı takımlarından Giresunspor'a dört, sağlam savunması ile ön plana çıkan Konyaspor'a ise son düzlükte üç gol attılar.

Nuri Şahin'in bunları yaparken diğer yeni nesil hocalardan elbette bir farkı var.

Çünkü futbolculuk döneminde dünyanın en iyi hocaları ile çalıştı. Borussia Dortmund'da Jürgen Klopp ve Thomas Tuchel, Real Madrid'de Jose Mourinho.

Bunun yanında Liverpool'da Brendan Rodgers'tan da bir şeyler öğrendi. Tıpkı A Millî Takım'da Fatih Terim, Abdullah Avcı ve Ersun Yanal'dan öğrendiği gibi.

Nitekim genç hoca da kendisindeki bu zenginliğinin farkında. İdolü olarak ise Jürgen Klopp'u çoktan seçmiş.

"Benim için en değerlisi ve bana en yakın olan Jürgen Klopp. Sadece hoca olarak değil, hayatımda örnek aldığım bir isim olduğu için yeri bende ayrıdır.

"Başarıları da zaten ortada ama çok büyük hocalarla çalıştım. Chelsea'den Thomas Tuchel benim için çok çok büyük bir hoca.

"Jose Moruinho ile çalıştım. Türkiye'de Abdullah Avcı, Fatih Terim, Ersun Yanal gibi çok değerli hocalarla çalıştım."

Nuri Şahin, Antalyaspor'daki harika sezonunda taktiksel açıdan esnekliğini de ortaya koydu.

Aslında maç öncesi gösterilen bu dizilişler artık günümüz futbolunda sahaya pek yansımıyor. Çünkü oyun artık çok değişken ve oyuncular dinamik.

Pozisyonlar sürekli değişiyor. Özellikle Nuri Şahin gibi yeni nesil hocaların takımlarında bu durum böyle.

AA

Fakat yine de bazı değişiklikleri vurgulamakta fayda var.

33 yaşındaki teknik direktör, göreve geldikten sonra Göztepe maçına kadar ilk 11 karşılaşmada üçlü savunma kurgusuyla takımı sahaya çıkardı.

Göztepe maçında 4-1-4-1 oynatan Şahin, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında da üçlü savunmaya döndükten sonra 23. haftadaki Gaziantep FK maçında klasik Süper Lig dizilişi olan 4-2-3-1'e geçti.

Belki de asıl hikâye burada başladı.

Çünkü Antalyaspor 4-2-3-1'e döndükten sonra Süper Lig'de hiç maç kaybetmedi.

Ne kadar ironik değil mi?

İronik olma sebebi şu; Türkiye'de yıllardır teknik direktörlerin çoğu, takımlarını 4-2-3-1 oynattıklarından dolayı eleştiriliyorlar.

Fakat burada alınması gereken mesaj; dizilişin ne olduğundan ziyade, nasıl olduğunun önemi. Yani nitelik. Her işte olduğu gibi.

Nuri Şahin, şimdi diğer yeni nesil hocalar gibi Türk futboluna 'yeni bakış' getiren teknik direktörlerden biri. Üstelik diğerlerine göre önemli avantajları da var.

Antalyaspor'u muhtemelen önümüzdeki sezon çok iddialı bir konuma getirecek ve 33 yaşındaki hocanın hikâyesi daha farklı bir yere gidecek.

Görünüşe göre Süper Lig'de daha yüksek bir profilli takıma gitmeyi değil, Almanya'da daha iyi bir okula gidip oradan dünyanın en iyileri arasına girmeyi hedefleyecek.

Tıpkı idolü Klopp gibi.

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