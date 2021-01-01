Chelsea'ye Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran golü atan Kai Havertz: Umrumda değil!

Alman hücumcu, Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası çok net konuştu.

Chelsea'nin yıldızı Kai Havertz, cumartesi günü Manchester City'ye karşı Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran golü attıktan sonra kendisine ödenen bonservis ücreti hakkındaki soruya yanıt verdi.

Alman milli oyuncu, ilk yarının sonuna doğru Mason Mount'un harika pasında savunma arkasına hareketlendi ve kaleci Ederson'u avlamayı başardı.

Bu gol, Chelsea'ye Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırdı ve Havertz'e, kendisi için ödenen 95 milyon dolar'ı haklı çıkarma konusunda yardımcı oldu.

Ne söylendi?

Maçtan sonra BT Sport'a konuşan Havertz, kendisine ödenen yüksek bonservis ücreti hakkında ve kupayla ilgili şunları söyledi:

"Umurumda değil, Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Uzun süre bekledim.

"Şimdi aileme, anne babama, anneanneme ve kız arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum.

"Bu an için 15 yıl bekledim ve şimdi geldi."

Chelsea kaptanı Cesar Azpilicueta da şu sözleri ekledi:

"Havertz çok sakindi. Sadece bu değil. Deli gibi koşuyor! Bu yüzden bunu hak ediyor.

"2012'deki Şampiyonlar Ligi zaferinden sonra buraya geldim. O Şampiyonlar Ligi başarısını tekrarlamak istedim. İnanılmaz. Ailem burada. Bu özel, özel bir gün."

Havertz'in ilk sezonu nasıl geçti?

Alman futbolcu, Stamford Bridge'deki ilk sezonunda, çoğu zaman devasa transfer ücretini haklı çıkarmak için mücadele etti ve birçok eleştiriye maruz kaldı.

Kai Havertz, Premier Lig'deki ilk sezonunda önemli bir rol oynadı, ancak Bundesliga'daki gol sayısına ulaşamadı.

Yine de Havertz sezonda toplam dokuz gol attı ve son vuruşu açık ara en önemlisiydi. Alman oyuncu, fiyat etiketini haklı çıkarmak için bir yol kat etti. Ayrıca, onu sezonun ortasında geride bırakmış olabilecek sakatlık sorunlarıyla da mücadele etti.

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