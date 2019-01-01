Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar para kazanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım belli oldu. Peki şampiyon kasasına ne kadar para koyacak?

UEFA sezon başında, 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi, ve Süper Kupa organizasyonlarında 3.25 milyar euro dağıtılacağını açıklamıştı.

Toplam paranın ne kadarı kulüplere kalıyor?

3.25 milyar euronun, 295 milyonu organizasyonların düzenlenme masraflarına, 227,5 milyonu da UEFA’nın ödemelerine ayrılıyor. Kalan 2.73 milyar euronun %93,5’i kulüpler arasında paylaştırılıyor.

Şampiyonlar Ligi kulüplerine dağıtılan miktar ne kadar?

Masraflar ve ödemeler çıkarıldıktan sonra kalan 2.55 milyar euronun 2.04 milyar eurosu Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı başaran takımlara dağıtılıyor. Grup aşamasına kalan 32 takımın her birine 15.25 milyon euro veriliyor.

UEFA kulüpler sıralamasında üst sıralarda bulunmak da gelir kaynağı olarak kabul ediliyor. Bunun haricinde tarihinde Avrupa kupası kazanmış takımlar da ekstra para kazanma fırsatına sahip oluyor.

Pazarlamaya ayrılan 292 milyon euro da turnuvaya katılan kulüplerin o sezondaki performanslarıyla orantılı olarak dağıtılıyor.

GELİR TÜRÜ GELİR MİKTARI Son 16'ya yükselme 9.5 milyon euro Çeyrek finale yükselme 10.5 milyon euro Yarı finale yükselme 12 milyon euro Finale yükselme 15 milyon euro Şampiyonluk 4 milyon euro Galibiyet başına 2.7 milyon euro Beraberlik başına 900 bin euro

Şampiyonlar Ligi şampiyonunun kasasına ne kadar para giriyor?

Şampiyonlar Ligi şampiyonu, grup aşamasındaki performansından ve diğer kaynaklardan bağımsız olarak minimum 66,25 milyon euroyu kasasına koymayı başarıyor.