Avrupa'nın en büyüğü Manchester City'yi yenen Chelsea oldu

Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan takım Portekiz'deki finalde Manchester City'yi tek golle yıkan Chelsea oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu Dragao'da oynanan İngiliz finalinde Manchester City'yi 1-0'lık skorla mağlup eden Chelsea oldu.

Kulüp tarihindeki üçüncü Devler Ligi finaline oynayan Chelsea'ye karşı ilk finalini oynayan Manchester City'de Pep Guardiola'nın yaptığı ilk 11 tercihi hem maç öncesi hem de maç sonrasında oldukça tartışılacak cinsten oldu.

Rodri ve Fernandinho ikilisini kulübede oturtan Katalan teknik adam orta sahada defansif yönüyle öne çıkan isimlerden sadece İlkay Gündoğan'ı kullandı.

Havertz ilk golünü finalde attı

Chelsea'nin beşli savunma hattını aşmakta özellikle ilk yarıda büyük zorluk yaşayan Manchester City, kalesinde önemli gol pozisyonları verirken, ilk 45 dakikada yedi kez rakip ceza sahasında topla buluşan Timo Werner'in yeterince iyi son vuruşlar yapamaması Thomas Tuchel'in takımının golü erken bulmasının önüne geçti.

42'de kaleci Edouard Mendy'nin sol kanada gönderdiği uzun pasla atağa kalkan Chelsea, Mason Mount'un savunma arkasına attığı derin topa çok iyi hareketlenen Kai Havertz'in kariyerinde attığı ilk Şampiyonlar Ligi golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda gol için riskleri alan ve sakatlanan Kevin De Bruyne ile Bernardo Silva ve 0-0'ken önemli bir gol fırsatını değerlendiremeyen Raheem Sterling yerine Gabriel Jesus, Fernandinho ve Manchester City formasını son kez giyen Sergio Agüero'yu sahaya süren Manchester City, buna rağmen ihtiyacı olan beraberlik golünü bulmayı başaramadı ve 90 dakika Chelsea'yi Avrupa'nın en büyüğü yapmaya yeten 1-0'lık skorla sona erdi.

Guardiola ilk kez kaybetti, Tuchel ilk defa kazandı

Bu skorun ardından Thomas Tuchel geçtiğimiz sezon PSG'nin başındayken finalde Bayern Münih'e kaybettiği kupayı kariyerinde ilk defa kazanırken, Chelsea de ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi oldu.

İlk Şampiyonlar Ligi kupasını sezon ortasında göreve gelen Roberto Di Matteo ile kazanan Chelsea'nin ikinci kupasını da Di Matteo'nun doğum gününde yine sezon ortasında göreve gelen bir teknik adamla kazanması dikkat çeken bir tesadüf olarak öne çıktı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ise daha önce iki kez kazandığı Şampiyonlar Ligi finalinden ilk defa üzgün ayrıldı.