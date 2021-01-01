Chelsea'nin genç yıldızı Mason Mount: Mason Mount: Onu görünce gözyaşlarına boğuldum

22 yaşındaki orta saha, Şampiyonlar Ligi zaferinde yaşadığı duygu dolu anları anlattı.

Mason Mount, Chelsea'nin cumartesi günü finalde Manchester City'yi 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardım ettikten sonra oldukça mutluydu.

22 yaşındaki orta saha, ilk yarı bitmeden hemen önce Kai Havertz'in golünde asist yaparak Porto'daki galiniyette önemli rol oynadı,

Maviler, kulüp tarihinde ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etmek için kahramanca bir savunma çabasına girdi ve bu tek gol, kupayı getirdi.

Ne söylendi?

Mount, BT Sport'a verdiği demeçte şunları söyledi:

"Bunu kelimelere dökemem. Bu imkânsız. Daha önce Chelsea için iki final oynadığımı ve ikisini de kaybettiğimizi söylemiştim.

"Acı veren yol. Hayal ettiğim tek şey Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar gitmek ve Chelsea ile bir kupa kazanmaktı. Bazı zorlu takımlarla oynadık. Finaldeyiz ve kazandık. Bu çok özel bir şey.

"Şu anda dünyanın en iyi takımıyız. Bunu bizden alamazsınız!

"Manchester City'nin nasıl bir takım olduğunu, Premier Lig'de yaptıklarını gördünüz. Çok zor bir maçtı. Gol attık ve maçı savunduk. Her şeyi sahada bıraktık ve kazandık. Ne diyeyim?

"İnanılmaz. Babam az önce tribünden indi. Onu görünce gözyaşlarına boğuldum. Aileme her şey için teşekkür ediyorum."

Mason Mount'un rakamları

İngiliz futbolcu, çocukluk kulübündeki ikinci sezonunda Chelsea'nin en iyi oyuncularından biri oldu ve Maviler'de yılın oyuncusu seçildi.

Mount bu sezon Chelsea formasıyla toplam 54 maçta forma giydi, dokuz gol attı ve dokuz asist yaptı.

Daha fazlası için:

Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar para kazanacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Tüm üst düzey organizasyonları düzenleyebiliriz

Kevin De Bruyne'nin büyük şanssızlığı