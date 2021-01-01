Kevin De Bruyne'nin büyük şanssızlığı

Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne yaşadığı sakatlık nedeniyle finali tamamlayamadı.

Manchester City'nin bu sezon yakaladığı başarılarda büyük rol oynayan ve finale dek takımının en büyük kozu olan Kevin De Bruyne, Chelsea ile oynanan finale sakatlığı nedeniyle maçın son bölümünü kenardan takip etmek zorunda kaldı.

Maçın 59. dakikasında Antonio Rüdiger ile çarpışan Belçikalı yıldız yarım saat kala oyundan alındı.

De Bruyne'nin sakatlığının ciddi olup olmadığı ya da yaklaşan Euro 2020 öncesinde Belçika Milli Takımı'ndaki yerini alıp alamayacağı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Dragao'da yerini Gabriel Jesus'a bırakırken büyük bir alkış olan De Bruyne kulübeye yönelirken teknik direktörü Pep Guardiola tarafından teselli edildi.

Sezon boyunca etkiliydi

Bir dönem Chelsea forması da giyen ve Manchester City'nin bu sezon elde ettiği Premier Lig şampiyonluğuna 25 maçta 6 gol ve 11 asistlik katkı yapan De Bruyne, Şampiyonlar Ligi'nde de oldukça etkileyiciydi. 29 yaşındaki oyuncu forma giydiği sekiz Devler Ligi müsabakasında üç gol atarken, arkadaşlarına dört de asist yaptı.

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Manchester City maçın genelinde topa daha fazla sahip olan takım olmasına rağmen Chelsea'nin beş oyuncudan oluşan savunmasını aşmayı başaramadı.

Kai Havertz'in golü kupayı kazanan takımı belirlerken, geçtiğimiz yıl finalde Bayern Münih'e kaybeden Thomas Tuchel böylece kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi zaferini yaşamayı başardı.

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