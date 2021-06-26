Chelsea'nin de istediği Achraf Hakimi, PSG'yi seçti

Chelsea’nin de peşinde olduğu Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

Chelsea ile Paris Saint-Germain arasında Faslı oyuncu için yaşanan düello, uzun süredir transfer gündeminin önemli maddelerinden birini oluşturuyor.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Inter forması giyen Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain’e transfer olma isteğini kulübe bildirdi.

Oyuncu ile tüm şartlarda anlaşılırken, PSG sportif direktörü Leonardo transferi noktalamak için Inter yönetimiyle görüşmelerini sürdürüyor.

PSG, Hakimi için Inter’e 70 milyon euro bonservis ödeyecek. Fransız kulübüyle beş yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya varan 22 yaşındaki oyuncu, yıllık 8 milyon euro garanti ücret alacak. Bu miktar bonuslarla birlikte 10 milyon euro’ya kadar yükselebilecek.

Neler yaşandı?

Hakimi, teknik direktör Mauricio Pochettino ve sportif direktör Leonardo’nun transfer listesinde en üstte yer alıyordu.

Bir ay önce başlayan görüşmelerde Inter, Hakimi için kapıyı 80 milyon euro’dan açarken, PSG etapta 60 milyon euro teklif etmişti. Chelsea ise 60 milyon euro ve Marcos Alonso paketiyle masaya oturmuştu.

Transferin gidişatında Hakimi’nin tercihi büyük rol oynadı. Faslı yıldızın PSG forması giymekte ısrarcı olması, Chelsea’ye geri adım attırdı.

Hakimi'nin kariyeri

Inter Serie A’da 2020/21 sezonunu ilk sırada tamamlarken, Hakimi 37 maçta 7 gol ve 8 asistle şampiyonluğa büyük bir katkıda bulunmuştu.

Altyapısından yetiştiği Real Madrid’de istediği kadar şans bulamayan Hakimi, ilk olarak kiralık gittiği Dortmund’daki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Hakimi, Dortmund’da geçirdiği iki sezonun ardından 45 milyon euro karşılığında Inter’e transfer oldu. Burada teknik direktör Antonio Conte’nin kendisine sunduğu serbestlik, Hakimi’nin sağ kanatta yıldızlaşmasında önemli rol oynadı.

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