İtalyan devinde 1 yıllık sözleşmesi kalan Paulo Dybala’nın yoluna Juventus'ta devam edip etmeyeceğ netleşti.

Paulo Dybala’nın menajeriyle önümüzdeki günlerde bir araya gelmek isteyen Juventus yöneticileri, Arjantinli yıldızı takımda tutmak istiyor.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Juventus, kontratı 2022 yılında bitecek olan Paulo Dybala’ya yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Juventus, Dybala’yı takımın en kilit parçalarından biri olarak görüyor ve yıldız oyuncuyu da kaybetmek istemiyor. Massimiliano Allegri’nin dönüşüyle birlikte Arjantinli yıldızın takımda tekrar önemli bir rol edinmesi bekleniyor.

Juventus sportif direktörü Cherubini, Dybala’nın sözleşmesinin bitmesiyle takımdan bedelsiz bir şekilde ayrılmasını istemiyor. Dolayısıyla İtalyan devi, yıldız oyuncuya yıllık 10 milyon euro maaş içeren yeni bir teklifte bulunmak istiyor.

Dybala, mevcut sözleşmesiyle Juventus’tan yıllık 7,3 milyon euro kazanıyor. Arjantinli’nin sözleşmesi 2022 yılının yazında sona eriyor ancak haberlere göre kulüp yetkilileri Dybala’yı takımda tutmak için maaşına da zam yapmaya hazırlanıyor.

Dybala’nın geride bıraktığımız sezondaki performansı

Paulo Dybala, 2015 yılında Palermo’dan 40 milyon euro bonservis karşılığında transfer olmuştu. Geride bıraktığımız 2020-21 sezonunda Juventus formasını tüm kulvarlarda 26 kez terleten Dybala, 5 gol kaydederken 3 de asist kaydetmişti.

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