Erling Haaland'ın yaptığı harcama gündem oldu

Borussia Dortmund'un gol makinesi Erling Haaland, tatilde yaptığı harcamayla gündem oldu.

Transferin gözde isimlerinin başında Kylian Mbappe ile Erling Haaland geliyor. Fransız yıldız Fransa Milli Takımı ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele ederken Norveçli yıldız Haaland ise tatil yapıyor.

Mykonos Adası'nda geçen sezonun yorgunluğunu atan yıldız oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir restoranda yaptığı harcamayla gündeme geldi.

Yunan Sportime'da yer alan habere göre, Haaland, arkadaşlarıyla gelip 5-6 saat kaldığı restoranda öğle yemeğine 500 bin euro ödeme yaptı.

Başarılı oyuncu ardından çalışanlara da 30 bin euro bahşiş bıraktı.

Erling Haaland geçen sezon ne yaptı?

Geçen sezon Bundesliga'da 28 maça çıkan Norveçli oyuncu bu maçlarda 27 gol atarken sekiz kez de asist yaptı.

Tüm kulvarlarda 41 maçta görev alan Haaland, 41 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.

Barcelona ve Real Madrid başta olmak üzere birçok takımın transfer listesinde yer alan yıldız ismin geleceği ilerleyen günlerde belli olacak.