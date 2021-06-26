Eski futbolcu Rothen, Mbappe’nin milli takımda “fazla güçlü” olduğu görüşünde

Mbappe, birçoğuna göre günümüzün en yetenekli oyuncularından biri. Ancak Jerome Rothen, genç yıldızın egosunun bazı problemlere yol açtığını düşünüyor.

PSG forması giyen yıldız oyuncu Mbappe, henüz 22 yaşında olmasına rağmen dört Ligue 1 şampiyonluğu, bir de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Futbolculuk döneminde Fransa Milli Takımı’nda da top koşturan Jerome Rothen, Mbappe’nin şu anda takım içerisinde çok güçlü bir konumda olduğunu ve bunun bazı sorunlar doğurduğunu düşünüyor.

Neler söylendi?

Milli takımda 13 maça çıkan ve Euro 2004’te de Fransa kadrosunda yer alan Rothen, Mbappe hakkında RMC Sport’a açıklamalarda bulundu: “Mbappe, takımın saha içerisindeki lideri olabilir, bunda sorun yok. Ancak Mbappe’nin egosu saha dışına da taşıyor ve bu durum beni rahatsız ediyor.”

“Bence Deschamps, artık Mbappe’nin egosunu yönetemiyor ve bu bazı sorunlara yol açabilir. Hatta bu saha içerisindeki performansına da yansıyor. Ama tabii ki bu durum Mbappe’nin Avrupa Şampiyonası’nda başarısız olacağı anlamına gelmiyor.”

“Mbappe’den çok büyük beklentilerimiz var ve herkes onun Avrupa’nın en iyi oyuncularından biri olduğunu düşünüyor. Ancak onu hemen ‘en büyük oyuncular’ kategorisine koyarsanız hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.”

Mbappe’yi Euro 2020’de neler bekliyor?

Henüz rakip fileleri bulamayan Mbappe, yine de Deschamps’ın en çok güvendiği oyunculardan biri olmaya devam ediyor. Genç yıldız, Fransa’nın grup aşamasındaki üç karşılaşmaya da ilk 11’de başlamıştı.

Fransa, son 16 turunda ise İsviçre’nin rakibi olacak.

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