Chelsea kalecisi Kepa Arrizabalaga'dan yıllar sonra gelen özür

İspanyol file bekçisi, 2019'da Maurizio Sarri'ye karşı çıktığı için bir kez daha affını istedi.

Kepa Arrizabalaga, 2019 Carabao Cup finalinde yaşanan büyük yanlış anlaşılma nedenyle pişmanlığını yineledi ve eski hocası Maurizio Sarri'den bir özür daha diledi.

Wembley'de Manchester City karşısında maç penaltılara gitmek üzereyken Sarri, Kepa'yı oyundan alıp Willy Caballero'yu oyuna dahil etmeye hazırlanıyordu. Ancak oyuncu değişikliği işareti verildikten sonra Kepa, sahayı terk etmeyi reddetti.

Olay, dünya çapında yaygın bir tartışmaya yol açtı. Şimdi iki yıl sonra, Kepa bir kez daha günah çıkardı.

Ne söylendi?

Player's Tribune'ye konuşan Kepa, şunları söyledi:

"Her şey büyük bir yanlış anlaşılmaydı. Bir kurtarış yaptıktan sonra bacağımda bir şey hissettim ve bir şey olmadığından emin olmak için fizyoterapistten yardım aldım.

"Her şeyden önce, takım olarak istediğimizi yakalayabileceğimizden emin olmak istedim.

"Birden Maurizio Sarri'nin Willy Caballero'yu ısınması için gönderdiğini gördüm. Devam edemeyeceğimi düşündü.

Doğru ya da yanlış, niyetim sadece takıma yardım etmek için zaman harcamaktı. Beni oynamaya devam etmekten alıkoyacak ciddi bir problemim yoktu.

"İyi olduğumu, sakatlanmadığımı işaret etmeye çalıştım. Ama Wembley'de 80 binden fazla insanın önündeydik, bu yüzden Sarri tabii ki beni anlamadı.

Dördüncü hakem tabelayı kaldırdığında, açıkçası ben çıkmalıydım ve gitmediğim için üzgünüm.

"Yanılmışım. Olayın içinde olan herkesten için özür dilerim.

"Kamuoyunda zayıflamış gibi görünen Maurizio Sarri için, bir takım arkadaşı ve harika bir profesyonel olan Willy için, tüm takım arkadaşlarım, Chelsea ve aynı zamanda her şeye katlanmak zorunda kalan taraftarlar için."

2019'da Carabao Cup finalinde neler oldu?

Chelsea ve Manchester City arasında oynanan final maçında normal süre 0-0 berabere sonuçlandı ve Sarri, Caballero'yu penaltı atışları için oyuna almayı tercih etti.

Kepa'nın oyundan çıkmayı reddetmesi Sarri'yi öfkelendirdi ve İtalyan teknik direktör sinirden neredeyse, daha maç bitmeden soyunma odasına gidiyordu.

Manchester City maçı 4-3 kazandı ve İspanyol kaleci, sadece Leroy Sane'in penaltısını kurtarabildi.

Büyük resim

Thomas Tuchel döneminde Mendy'nin arkasında yedek kulübesine mahkum edilen Kepa, Alman menajer için yine de önemli bir değer.

Kepa, Sarri'nin kısa Chelsea macerasında 2019 Avrupa Ligi Finali'nde muhteşem bir performans sergilemişti.

İspanyol kaleci, Maviler'de kalmak için istekli görünse de lk 11'de oynama şansının kısıtlı olduğu söylenebiliir.

Daha fazlası için:

Dört büyüklerin 2021-22 sezonu hazırlık kampı rehberi

Barcelona efsanesi Ronaldinho’dan Lionel Messi’ye önemli tavsiye

Süper Lig'de gerçekleşen tüm transferler