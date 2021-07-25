Transfer

Süper Lig'de gerçekleşen tüm transferler

Uğur Aktan
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Süper Lig'de şu ana dek resmiyet kazanan bütün transferleri Goal Türkiye'den takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte hareketli günler de start alırken, kulüpler güçlenmeye devam ediyor.

8 Eylül tarihine dek sürecek transfer dönemi boyunca ligdeki takımların gerçekleştirdiği tüm resmi transferleri Goal Türkiye'nin transfer penceresinden takip edebilirsiniz.

  1. Adana Demirspor
  2. Alanyaspor
  3. Altay
  4. Antalyaspor
  5. Başakşehir
  6. Beşiktaş
  7. Fatih Karagümrük
  8. Fenerbahçe
  9. Galatasaray
  10. Gaziantep FK
  11. Giresunspor
  12. Göztepe
  13. Hatayspor
  14. Kasımpaşa
  15. Kayserispor
  16. Konyaspor
  17. Sivasspor
  18. Trabzonspor
  19. Yeni Malatyaspor
  20. Çaykur Rizespor

Adana Demirspor

Adana Demirspor'a gelenler

  • Britt Assombalonga (Middlesbrough)
  • Ferhat Kaplan (Antalyaspor)
  • Jonas Svensson (AZ Alkmaar)
  • Mario Balotelli (AC Monza)
  • Tayfun Aydoğan (Menemen Spor)
  • Lucas Castro (Fatih Karagümrük)
  • Bünyamin Balat (Bayrampaşa Spor)
  • Metehan Mimaroğlu (Altınordu FK)
  • Younès Belhanda (Kulüpsüz)

Adana Demirspor'dan ayrılanlar

  • Hasan Kılıç (Samsunspor)
  • Okan Alkan (Bandırmaspor)
  • Levent Ayçiçek (Bandırmaspor)
  • Hamza Ok (Afjet Afyonspor)
  • Süleyman Koç (Kulüpsüz)
  • Emilijus Zubas (Kulüpsüz)

Alanyaspor

Alanyaspor'a gelenler

  • Oğuz Aydın (Bucaspor 1928)
  • Famara Diédhiou (Bristol City)
  • Daniel Candeias (Gençlerbirliği SK)
  • Nemanja Milunovic (FK Kızılyıldız)
  • Miha Mevlja (Sochi)
  • Ahmed Ildiz (Yeni Malatyaspor)
  • Cristian Borja (SC Braga)

Alanyaspor'dan ayrılanlar

  • Georgios Tzavellas (AEK Atina)
  • Steven Caulker (Fenerbahçe SK)
  • Salih Uçan (Beşiktaş JK)
  • Hasan Hüseyin Acar (MKE Ankaragücü)
  • Ceyhun Gülselam (Altay SK)
  • Onur Bulut (Kayserispor)
  • İsmail Ünal (Alanya Kestelspor)
  • Çağrı Güney (Bursaspor)
  • Mustafa Pektemek (Kulüpsüz)
  • Murat Sevimler (Kulüpsüz)

Altay

Altay'a gelenler

  • Ceyhun Gülselam (Alanyaspor)
  • Eric Björkander (Mjällby AIF)
  • Thaciano (Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense)

Altay'dan ayrılanlar

  • Mesut Can Tunalı (Belediye Derince Spor)
  • Lokman Gör (Bandırmaspor)
  • Çağlar Birinci (Şanlıurfaspor)
  • Yekta Kurtuluş (Bodrumspor)
  • Kutay Yokuşlu (Amed SK)
  • Adam Stachowiak (Kulüpsüz)
  • Adrien Regattin (Kulüpsüz)
  • Ozan Özenç (Kulüpsüz)
  • Rıdvan Şimşek (Kulüpsüz)
  • Aydin Bağ (Kulüpsüz)

Antalyaspor

Antalyaspor'a gelenler

  • Sherel Floranus (SC Heerenveen)
  • Güray Vural (Gaziantep FK)
  • Ersin Zehir (St. Pauli)
  • Doğukan Nelik (Akhisarspor)
  • Houssam Ghacha (ES Sétif ES Sétif)
  • Erkan Eyibil (1.FSV Mainz 05)
  • Diogo Sousa (Sporting CP B)
  • Deni Milosevic (Konyaspor)
  • Haji Wright (SönderjyskE)
  • Andrea Poli (Bologna)

Antalyaspor'dan ayrılanlar

  • Serdar Gürler (Konyaspor)
  • Lukas Podolski (Górnik Zabrze)
  • Ferhat Kaplan (Adana Demirspor)
  • Dever Orgill (Manisa FK)
  • Berkay Arslan (Alanya Kestelspor)
  • Gustavo Blanco Leschuk (Eibar)
  • Ersan Gülüm (Kulüpsüz)
  • Jean-Armel Drolé (Kulüpsüz)
  • Sidney Sam (Kulüpsüz)
  • Harun Kavaklıdere (Kulüpsüz)
  • Sergen Yatağan (Kulüpsüz)
  • Omar Imeri (Kulüpsüz)

Başakşehir

Başakşehir'e gelenler

  • Ahmed Kutucu (Schalke 04)
  • Deniz Türüç (Fenerbahçe SK)
  • Şener Özbayraklı (Galatasaray A.Ş.)
  • Lucas Lima (Al-Ahli Cidde)
  • Peter Zulj (RSC Anderlecht)

Başakşehir'den ayrılanlar

  • Yusuf Avcılar (Ankara Keçiörengücü)
  • Cemali Sertel (Çaykur Rizespor)
  • Giuliano (Sport Club Corinthians Paulista)
  • Mehmet Topal (Beşiktaş JK)
  • Salim Farsak (Alanya Kestelspor)
  • Junior Fernandes (Kulüpsüz)

Beşiktaş

Beşiktaş'a gelenler

  • Salih Uçan (Alanyaspor)
  • Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
  • Mehmet Topal (Başakşehir)

Beşiktaş'tan ayrılanlar

  • Vincent Aboubakar (Al-Nasr Riyad)
  • Dorukhan Toköz (Kulüpsüz)

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük'e gelenler

  • Erhun Öztümer (Charlton Athletic)
  • Aleksandar Pesic (Maccabi Tel Aviv)
  • Kerim Frei (FC Emmen)
  • Tunay Torun (Çaykur Rizespor)
  • Samed Onur (Bayer 04 Leverkusen U19)
  • Ahmed Musa (Kano Pillars)
  • Rayyan Baniya (Hellas Verona)
  • Salih Dursun (Kulüpsüz)
  • Burak Bekaroğlu (Kulüpsüz)

Fatih Karagümrük'ten ayrılanlar

  • Bojan Saranov (PAS Lamia 1964)
  • Fatih Kurucuk (Hatayspor)
  • Murat Sarigül (Bodrumspor)
  • Artur Sobiech (Lech Poznan)
  • Enzo Roco (Elche CF)
  • Aykut Özer (Samsunspor)
  • Koray Altinay (Sivasspor)
  • Lucas Castro (Adana Demirspor)
  • Cristobal Jorquera (Kulüpsüz)

Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye gelenler

  • Serdar Dursun (Darmstadt 98)
  • Steven Caulker (Alanyaspor)

Fenerbahçe'den ayrılanlar

  • Michael Frey (Royal Antwerp FC)
  • Deniz Türüç (İstanbul Başakşehir FK)
  • Ömer Beyaz (Stuttgart)
  • Harun Tekin (Kasımpaşa)
  • Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor)
  • Papiss Demba Cissé (Kulüpsüz)
  • Oytun Özdogan (Kulüpsüz)

Galatasaray

Galatasaray'a gelenler

  • Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova)
  • Barış Yılmaz (Ankara Keçiörengücü)
  • Sacha Boey (Stade Rennes)
  • Aytaç Kara (Kasımpaşa)
  • Alpaslan Öztürk (Göztepe)
  • Patrick van Aanholt (Crystal Palace)

Galatasaray'dan ayrılanlar

  • Şener Özbayraklı (Başakşehir)
  • Emirhan Civelek (İskenderunspor)
  • Abdussamed Karnucu (Tuzlaspor)
  • Metehan Mertöz (Eyüpspor)
  • Okan Kocuk (Giresunspor)
  • Martin Linnes (Kulüpsüz)
  • Ryan Donk (Kulüpsüz)

Gaziantep FK

Gaziantep FK'ye gelenler

  • Recep Niyaz (Denizlispor)
  • İbrahim Pehlivan (Gençlerbirliği SK)
  • Hamza Mendyl (Schalke 04)
  • Vladyslav Kobylyanskyi (Kulüpsüz)
  • Angelo Sagal (Kulüpsüz)
  • Doğan Erdogan (Kulüpsüz)

Gaziantep FK'den ayrılanlar

  • Bilal Basacıkoglu (Heracles Almelo)
  • André Sousa (Manisa FK)
  • Güray Vural (Antalyaspor)
  • Osama Rashid (Khor Fakkan)
  • Júnior Morais (FC Rapid Bucuresti)
  • Abdul-Aziz Tetteh (Widzew Lodz)
  • Çağlar Akbaba (Eyüpspor)
  • Roderick Miranda (Kulüpsüz)
  • Kevin Mirallas (Kulüpsüz)

Giresunspor

Giresunspor'a gelenler

  • Esat Mala (FK Partizani)
  • Joey Pelupessy (Sheffield Wednesday)
  • Douglas (SK Dnipro-1)
  • Zeki Yavru (Yeni Malatyaspor)
  • Jorge Correa (CS Marítimo)
  • Okan Kocuk (Galatasaray A.Ş.)

Giresunspor'dan ayrılanlar

  • Sadi Karaduman (Manisa FK)
  • Mehmet Taş (Kocaelispor)
  • Yasin Ozan (Uşak Spor)
  • Oğuzhan Öztürk (Adıyaman 1954 Spor)
  • Muhammed Ertürk (Kulüpsüz)
  • İshak Doğan (Kulüpsüz)
  • Abdou Traoré (Kulüpsüz)
  • Marko Milinkovic (Kulüpsüz)

Göztepe

Göztepe'ye gelenler

  • Makana Baku (Holstein Kiel)
  • Kahraman Demirtaş (Altınordu FK)
  • Lourency (Gil Vicente)
  • Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck)
  • Dino Arslanagic (KAA Gent)
  • Seydine N'Diaye (Sporting Club de Lyon B)

Göztepe'den ayrılanlar

  • Alpaslan Öztürk (Galatasaray A.Ş.)
  • Batuhan Kirdaroglu (Menemen Spor)
  • Burak Süleyman (Bandırmaspor)
  • Şefik Abali (SKU Amstetten)
  • Seydine N'Diaye (FC Dordrecht)
  • Stefano Napoleoni (Kulüpsüz)
  • Lamine Gassama (Kulüpsüz)

Hatayspor

Hatayspor'a gelenler

  • Sam Adekugbe (Vålerenga Fotball)
  • Abdullah Yiğiter (Amed SK)
  • Sadık Baş (Eyüpspor)
  • Kamil Ahmet Cörekci (Trabzonspor)
  • Fatih Kurucuk (Fatih Karagümrük)
  • Bertuğ Yildirim (Sarıyer)
  • Bülent Cevahir (Yeni Malatyaspor)
  • Saba Lobjanidze (MKE Ankaragücü)
  • Burak Öksüz (Sakaryaspor)
  • Onur Ergün (İstanbulspor)
  • Osman Şahin (Ofspor)
  • Mehdi Boudjemaa (Guingamp)
  • Emre Çolak (Kulüpsüz)

Hatayspor'dan ayrılanlar

  • Rayane Aabid (Yeni Malatyaspor)
  • Selim Ilgaz (Manisa FK)
  • Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)
  • Akın Alkan (MKE Ankaragücü)
  • Samed Karakoç (Şanlıurfaspor)
  • Soner Örnek (Kulüpsüz)
  • Mesut Çaytemel (Kulüpsüz)
  • Yavuz Buğra Boyar (Kulüpsüz)

Kasımpaşa

Kasımpaşa'ya gelenler

  • Harun Tekin (Fenerbahçe SK)
  • Valentin Eysseric (Fiorentina)
  • Ahmet Engin (MSV Duisburg)
  • Sakib Aytac (Denizlispor)
  • Mortadha Ben Ouanes (Etoile Sportive du Sahel)
  • Nicolai Jörgensen (Feyenoord)
  • Michal Travnik (AC Sparta Prag)
  • Umut Bozok (FC Lorient)

Kasımpaşa'dan ayrılanlar

  • Bengali-Fodé Koita (Trabzonspor)
  • Aytaç Kara (Galatasaray A.Ş.)
  • Ramazan Köse (Gençlerbirliği SK)
  • Murat Can Yıldız (Isparta 32 Spor)
  • Anıl Koç (Manisa FK)
  • Gerard Gohou (Kulüpsüz)
  • Cağtay Kurukalıp (Kulüpsüz)
  • Dusko Tosic (Kulüpsüz)

Kayserispor

Kayserispor'a gelenler

  • Lionel Carole (RC Strasbourg Alsace)
  • Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
  • Onur Bulut (Alanyaspor)
  • Majid Hosseini (Trabzonspor)
  • Bilal Bayazit (Vitesse Arnhem)
  • Gökhan Sazdagi (Kulüpsüz)

Kayserispor'dan ayrılanlar

  • Pedro Henrique (Sivasspor)
  • Besard Sabovic (FK Khimki)
  • Cristian Sapunaru (FC Rapid Bucuresti)
  • Wilfried Kanga (BSC Young Boys)
  • Mert Kula (Gençlerbirliği SK)
  • Denis Alibec (CFR Cluj)
  • Miguel Lopes (Kulüpsüz)
  • Muğdat Celik (Kulüpsüz)
  • Anton Maglica (Kulüpsüz)
  • Oğuzhan Çapar (Kulüpsüz)
  • Aaron Lennon (Kulüpsüz)

Konyaspor

Konyaspor'a gelenler

  • Serdar Gürler (Antalyaspor)
  • Oğulcan Ülgün (Altınordu FK)
  • Ekrem Kayılıbal (1922 Konyaspor)
  • Soner Dikmen (Gençlerbirliği SK)
  • Paul-José Mpoku (Al-Wahda FC Abu Dhabi)

Konyaspor'dan ayrılanlar

  • Marko Jevtovic Al-Ahli SC)
  • Deni Milosevic (Antalyaspor)
  • Ozan Can Oruç (Turgutluspor)
  • Volkan Fındıklı (Kulüpsüz)
  • Veli Uğur Kara (Kulüpsüz)
  • Levan Shengelia (Kulüpsüz)
  • Ismaël Diomandé (Kulüpsüz)
  • Maksut Taşkiran (Kulüpsüz)

Sivasspor

Sivasspor'a gelenler

  • Pedro Henrique (Kayserispor)
  • Dimitrios Goutas (Atromitos Athen)
  • Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği SK)
  • Koray Altınay (Fatih Karagümrük)
  • Leke James (Al Qadisiyah FC)

Sivasspor'dan ayrılanlar

  • Robin Yalcin (SC Paderborn 07)
  • Sergiy Rybalka (FK Oleksandriya)
  • Alaaddin Okumuş (Samsunspor)
  • Mamadou Samassa (Kulüpsüz)
  • Claudemir Kulüpsüz (Kulüpsüz)
  • Arouna Koné (Kulüpsüz)

Trabzonspor

Trabzonspor'a gelenler

  • Bengali-Fodé Koita (Kasımpaşa)
  • Gervinho Parma (Parma)
  • Bruno Peres (Roma)
  • Marek Hamsik (IFK Göteborg)
  • İsmail Köybasi (Çaykur Rizespor)

Trabzonspor'dan ayrılanlar

  • Kamil Ahmet Çörekci (Hatayspor)
  • Ahmet Canbaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
  • Behlül Aydın (Şanlıurfaspor)
  • Kerem Baykuş (Hekimoğlu Trabzon)
  • Taha Tunç (Nazilli Belediyespor)
  • Furkan Tütüncü (Nazilli Belediyespor)
  • Ahmet Eren (Karacabey Belediye)
  • Anıl Başaran (Tuzlaspor)
  • Abdurrahim Dursun (Boluspor)
  • Majid Hosseini (Kayserispor)
  • Safa Kınalı (Tuzlaspor)
  • Gastón Campi (Kulüpsüz)

Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor'a gelenler

  • Rayane Aabid (Hatayspor)
  • Taha Gür Pazarspor (Pazarspor)
  • Mert Örnek (Balıkesirspor)
  • Cengizhan Akgün (Elazığspor)
  • Oussama Haddadi (Al-Ettifaq)
  • Stevie Mallan (Hibernian FC)

Yeni Malatyaspor'dan ayrılanlar

  • Teenage Hadebe (Houston Dynamo FC)
  • Bülent Cevahir (Hatayspor)
  • Umut Bulut (Eyüpspor)
  • Zeki Yavru (Giresunspor)
  • Ahmed Ildiz (Alanyaspor)
  • Issam Chebake (APOEL Nikosia)
  • Furkan Yiğit (Elazığ Karakoçan FK)
  • Afriyie Acquah (Al-Batin FC)
  • Yakup Alkan (Ceyhan Spor)
  • Erkan Kaş (Kulüpsüz)
  • Eray İşcan (Kulüpsüz)
  • Olcay Sahan (Kulüpsüz)
  • Moryké Fofana (Kulüpsüz)
  • Gökhan Akkan (Kulüpsüz)

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor'a gelenler

  • Sebastian Holmén (Willem II)
  • Ronaldo Mendes (Al-Wasl Sports Club)
  • Alper Potuk (MKE Ankaragücü)
  • Lebogang Phiri (Guingamp)
  • Gökhan Gönül (Fenerbahçe SK)
  • Cemali Sertel (Başakşehir)
  • Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor)
  • Aziz Aksoy (Esenler Erokspor)
  • Uğur Can Semizoğlu(Eskişehirspor)
  • Bryan Dabo (Benevento Calcio)

Çaykur Rizespor'dan ayrılanlar

  • Braian Samudio (Deportivo Toluca)
  • Tunay Torun (Fatih Karagümrük)
  • Abdullah Durak (MKE Ankaragücü)
  • Montassar Talbi (Benevento Calcio)
  • İsmail Köybasi (Trabzonspor)
  • Milan Skoda (FK Mlada Boleslav)
  • Dimitrios Chatziisaias (Atromitos)
  • Dusan Jovancic (Tobol Kostanay)
  • Can Vural (Kırşehir Belediye Spor)
  • Çınar Tarhan (Serik Belediyespor)
  • Mykola Morozyuk (Kulüpsüz)
  • Atakan Akkaynak (Kulüpsüz)