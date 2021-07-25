Süper Lig'de gerçekleşen tüm transferler
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Süper Lig'de yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte hareketli günler de start alırken, kulüpler güçlenmeye devam ediyor.
8 Eylül tarihine dek sürecek transfer dönemi boyunca ligdeki takımların gerçekleştirdiği tüm resmi transferleri Goal Türkiye'nin transfer penceresinden takip edebilirsiniz.
- Adana Demirspor
- Alanyaspor
- Altay
- Antalyaspor
- Başakşehir
- Beşiktaş
- Fatih Karagümrük
- Fenerbahçe
- Galatasaray
- Gaziantep FK
- Giresunspor
- Göztepe
- Hatayspor
- Kasımpaşa
- Kayserispor
- Konyaspor
- Sivasspor
- Trabzonspor
- Yeni Malatyaspor
- Çaykur Rizespor
Adana Demirspor
Adana Demirspor'a gelenler
- Britt Assombalonga (Middlesbrough)
- Ferhat Kaplan (Antalyaspor)
- Jonas Svensson (AZ Alkmaar)
- Mario Balotelli (AC Monza)
- Tayfun Aydoğan (Menemen Spor)
- Lucas Castro (Fatih Karagümrük)
- Bünyamin Balat (Bayrampaşa Spor)
- Metehan Mimaroğlu (Altınordu FK)
- Younès Belhanda (Kulüpsüz)
Adana Demirspor'dan ayrılanlar
- Hasan Kılıç (Samsunspor)
- Okan Alkan (Bandırmaspor)
- Levent Ayçiçek (Bandırmaspor)
- Hamza Ok (Afjet Afyonspor)
- Süleyman Koç (Kulüpsüz)
- Emilijus Zubas (Kulüpsüz)
Alanyaspor
Alanyaspor'a gelenler
- Oğuz Aydın (Bucaspor 1928)
- Famara Diédhiou (Bristol City)
- Daniel Candeias (Gençlerbirliği SK)
- Nemanja Milunovic (FK Kızılyıldız)
- Miha Mevlja (Sochi)
- Ahmed Ildiz (Yeni Malatyaspor)
- Cristian Borja (SC Braga)
Alanyaspor'dan ayrılanlar
- Georgios Tzavellas (AEK Atina)
- Steven Caulker (Fenerbahçe SK)
- Salih Uçan (Beşiktaş JK)
- Hasan Hüseyin Acar (MKE Ankaragücü)
- Ceyhun Gülselam (Altay SK)
- Onur Bulut (Kayserispor)
- İsmail Ünal (Alanya Kestelspor)
- Çağrı Güney (Bursaspor)
- Mustafa Pektemek (Kulüpsüz)
- Murat Sevimler (Kulüpsüz)
Altay
Altay'a gelenler
- Ceyhun Gülselam (Alanyaspor)
- Eric Björkander (Mjällby AIF)
- Thaciano (Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense)
Altay'dan ayrılanlar
- Mesut Can Tunalı (Belediye Derince Spor)
- Lokman Gör (Bandırmaspor)
- Çağlar Birinci (Şanlıurfaspor)
- Yekta Kurtuluş (Bodrumspor)
- Kutay Yokuşlu (Amed SK)
- Adam Stachowiak (Kulüpsüz)
- Adrien Regattin (Kulüpsüz)
- Ozan Özenç (Kulüpsüz)
- Rıdvan Şimşek (Kulüpsüz)
- Aydin Bağ (Kulüpsüz)
Antalyaspor
Antalyaspor'a gelenler
- Sherel Floranus (SC Heerenveen)
- Güray Vural (Gaziantep FK)
- Ersin Zehir (St. Pauli)
- Doğukan Nelik (Akhisarspor)
- Houssam Ghacha (ES Sétif ES Sétif)
- Erkan Eyibil (1.FSV Mainz 05)
- Diogo Sousa (Sporting CP B)
- Deni Milosevic (Konyaspor)
- Haji Wright (SönderjyskE)
- Andrea Poli (Bologna)
Antalyaspor'dan ayrılanlar
- Serdar Gürler (Konyaspor)
- Lukas Podolski (Górnik Zabrze)
- Ferhat Kaplan (Adana Demirspor)
- Dever Orgill (Manisa FK)
- Berkay Arslan (Alanya Kestelspor)
- Gustavo Blanco Leschuk (Eibar)
- Ersan Gülüm (Kulüpsüz)
- Jean-Armel Drolé (Kulüpsüz)
- Sidney Sam (Kulüpsüz)
- Harun Kavaklıdere (Kulüpsüz)
- Sergen Yatağan (Kulüpsüz)
- Omar Imeri (Kulüpsüz)
Başakşehir
Başakşehir'e gelenler
- Ahmed Kutucu (Schalke 04)
- Deniz Türüç (Fenerbahçe SK)
- Şener Özbayraklı (Galatasaray A.Ş.)
- Lucas Lima (Al-Ahli Cidde)
- Peter Zulj (RSC Anderlecht)
Başakşehir'den ayrılanlar
- Yusuf Avcılar (Ankara Keçiörengücü)
- Cemali Sertel (Çaykur Rizespor)
- Giuliano (Sport Club Corinthians Paulista)
- Mehmet Topal (Beşiktaş JK)
- Salim Farsak (Alanya Kestelspor)
- Junior Fernandes (Kulüpsüz)
Beşiktaş
Beşiktaş'a gelenler
- Salih Uçan (Alanyaspor)
- Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
- Mehmet Topal (Başakşehir)
Beşiktaş'tan ayrılanlar
- Vincent Aboubakar (Al-Nasr Riyad)
- Dorukhan Toköz (Kulüpsüz)
Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük'e gelenler
- Erhun Öztümer (Charlton Athletic)
- Aleksandar Pesic (Maccabi Tel Aviv)
- Kerim Frei (FC Emmen)
- Tunay Torun (Çaykur Rizespor)
- Samed Onur (Bayer 04 Leverkusen U19)
- Ahmed Musa (Kano Pillars)
- Rayyan Baniya (Hellas Verona)
- Salih Dursun (Kulüpsüz)
- Burak Bekaroğlu (Kulüpsüz)
Fatih Karagümrük'ten ayrılanlar
- Bojan Saranov (PAS Lamia 1964)
- Fatih Kurucuk (Hatayspor)
- Murat Sarigül (Bodrumspor)
- Artur Sobiech (Lech Poznan)
- Enzo Roco (Elche CF)
- Aykut Özer (Samsunspor)
- Koray Altinay (Sivasspor)
- Lucas Castro (Adana Demirspor)
- Cristobal Jorquera (Kulüpsüz)
Fenerbahçe
Fenerbahçe'ye gelenler
- Serdar Dursun (Darmstadt 98)
- Steven Caulker (Alanyaspor)
Fenerbahçe'den ayrılanlar
- Michael Frey (Royal Antwerp FC)
- Deniz Türüç (İstanbul Başakşehir FK)
- Ömer Beyaz (Stuttgart)
- Harun Tekin (Kasımpaşa)
- Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor)
- Papiss Demba Cissé (Kulüpsüz)
- Oytun Özdogan (Kulüpsüz)
Galatasaray
Galatasaray'a gelenler
- Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova)
- Barış Yılmaz (Ankara Keçiörengücü)
- Sacha Boey (Stade Rennes)
- Aytaç Kara (Kasımpaşa)
- Alpaslan Öztürk (Göztepe)
- Patrick van Aanholt (Crystal Palace)
Galatasaray'dan ayrılanlar
- Şener Özbayraklı (Başakşehir)
- Emirhan Civelek (İskenderunspor)
- Abdussamed Karnucu (Tuzlaspor)
- Metehan Mertöz (Eyüpspor)
- Okan Kocuk (Giresunspor)
- Martin Linnes (Kulüpsüz)
- Ryan Donk (Kulüpsüz)
Gaziantep FK
Gaziantep FK'ye gelenler
- Recep Niyaz (Denizlispor)
- İbrahim Pehlivan (Gençlerbirliği SK)
- Hamza Mendyl (Schalke 04)
- Vladyslav Kobylyanskyi (Kulüpsüz)
- Angelo Sagal (Kulüpsüz)
- Doğan Erdogan (Kulüpsüz)
Gaziantep FK'den ayrılanlar
- Bilal Basacıkoglu (Heracles Almelo)
- André Sousa (Manisa FK)
- Güray Vural (Antalyaspor)
- Osama Rashid (Khor Fakkan)
- Júnior Morais (FC Rapid Bucuresti)
- Abdul-Aziz Tetteh (Widzew Lodz)
- Çağlar Akbaba (Eyüpspor)
- Roderick Miranda (Kulüpsüz)
- Kevin Mirallas (Kulüpsüz)
Giresunspor
Giresunspor'a gelenler
- Esat Mala (FK Partizani)
- Joey Pelupessy (Sheffield Wednesday)
- Douglas (SK Dnipro-1)
- Zeki Yavru (Yeni Malatyaspor)
- Jorge Correa (CS Marítimo)
- Okan Kocuk (Galatasaray A.Ş.)
Giresunspor'dan ayrılanlar
- Sadi Karaduman (Manisa FK)
- Mehmet Taş (Kocaelispor)
- Yasin Ozan (Uşak Spor)
- Oğuzhan Öztürk (Adıyaman 1954 Spor)
- Muhammed Ertürk (Kulüpsüz)
- İshak Doğan (Kulüpsüz)
- Abdou Traoré (Kulüpsüz)
- Marko Milinkovic (Kulüpsüz)
Göztepe
Göztepe'ye gelenler
- Makana Baku (Holstein Kiel)
- Kahraman Demirtaş (Altınordu FK)
- Lourency (Gil Vicente)
- Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck)
- Dino Arslanagic (KAA Gent)
- Seydine N'Diaye (Sporting Club de Lyon B)
Göztepe'den ayrılanlar
- Alpaslan Öztürk (Galatasaray A.Ş.)
- Batuhan Kirdaroglu (Menemen Spor)
- Burak Süleyman (Bandırmaspor)
- Şefik Abali (SKU Amstetten)
- Seydine N'Diaye (FC Dordrecht)
- Stefano Napoleoni (Kulüpsüz)
- Lamine Gassama (Kulüpsüz)
Hatayspor
Hatayspor'a gelenler
- Sam Adekugbe (Vålerenga Fotball)
- Abdullah Yiğiter (Amed SK)
- Sadık Baş (Eyüpspor)
- Kamil Ahmet Cörekci (Trabzonspor)
- Fatih Kurucuk (Fatih Karagümrük)
- Bertuğ Yildirim (Sarıyer)
- Bülent Cevahir (Yeni Malatyaspor)
- Saba Lobjanidze (MKE Ankaragücü)
- Burak Öksüz (Sakaryaspor)
- Onur Ergün (İstanbulspor)
- Osman Şahin (Ofspor)
- Mehdi Boudjemaa (Guingamp)
- Emre Çolak (Kulüpsüz)
Hatayspor'dan ayrılanlar
- Rayane Aabid (Yeni Malatyaspor)
- Selim Ilgaz (Manisa FK)
- Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)
- Akın Alkan (MKE Ankaragücü)
- Samed Karakoç (Şanlıurfaspor)
- Soner Örnek (Kulüpsüz)
- Mesut Çaytemel (Kulüpsüz)
- Yavuz Buğra Boyar (Kulüpsüz)
Kasımpaşa
Kasımpaşa'ya gelenler
- Harun Tekin (Fenerbahçe SK)
- Valentin Eysseric (Fiorentina)
- Ahmet Engin (MSV Duisburg)
- Sakib Aytac (Denizlispor)
- Mortadha Ben Ouanes (Etoile Sportive du Sahel)
- Nicolai Jörgensen (Feyenoord)
- Michal Travnik (AC Sparta Prag)
- Umut Bozok (FC Lorient)
Kasımpaşa'dan ayrılanlar
- Bengali-Fodé Koita (Trabzonspor)
- Aytaç Kara (Galatasaray A.Ş.)
- Ramazan Köse (Gençlerbirliği SK)
- Murat Can Yıldız (Isparta 32 Spor)
- Anıl Koç (Manisa FK)
- Gerard Gohou (Kulüpsüz)
- Cağtay Kurukalıp (Kulüpsüz)
- Dusko Tosic (Kulüpsüz)
Kayserispor
Kayserispor'a gelenler
- Lionel Carole (RC Strasbourg Alsace)
- Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
- Onur Bulut (Alanyaspor)
- Majid Hosseini (Trabzonspor)
- Bilal Bayazit (Vitesse Arnhem)
- Gökhan Sazdagi (Kulüpsüz)
Kayserispor'dan ayrılanlar
- Pedro Henrique (Sivasspor)
- Besard Sabovic (FK Khimki)
- Cristian Sapunaru (FC Rapid Bucuresti)
- Wilfried Kanga (BSC Young Boys)
- Mert Kula (Gençlerbirliği SK)
- Denis Alibec (CFR Cluj)
- Miguel Lopes (Kulüpsüz)
- Muğdat Celik (Kulüpsüz)
- Anton Maglica (Kulüpsüz)
- Oğuzhan Çapar (Kulüpsüz)
- Aaron Lennon (Kulüpsüz)
Konyaspor
Konyaspor'a gelenler
- Serdar Gürler (Antalyaspor)
- Oğulcan Ülgün (Altınordu FK)
- Ekrem Kayılıbal (1922 Konyaspor)
- Soner Dikmen (Gençlerbirliği SK)
- Paul-José Mpoku (Al-Wahda FC Abu Dhabi)
Konyaspor'dan ayrılanlar
- Marko Jevtovic Al-Ahli SC)
- Deni Milosevic (Antalyaspor)
- Ozan Can Oruç (Turgutluspor)
- Volkan Fındıklı (Kulüpsüz)
- Veli Uğur Kara (Kulüpsüz)
- Levan Shengelia (Kulüpsüz)
- Ismaël Diomandé (Kulüpsüz)
- Maksut Taşkiran (Kulüpsüz)
Sivasspor
Sivasspor'a gelenler
- Pedro Henrique (Kayserispor)
- Dimitrios Goutas (Atromitos Athen)
- Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği SK)
- Koray Altınay (Fatih Karagümrük)
- Leke James (Al Qadisiyah FC)
Sivasspor'dan ayrılanlar
- Robin Yalcin (SC Paderborn 07)
- Sergiy Rybalka (FK Oleksandriya)
- Alaaddin Okumuş (Samsunspor)
- Mamadou Samassa (Kulüpsüz)
- Claudemir Kulüpsüz (Kulüpsüz)
- Arouna Koné (Kulüpsüz)
Trabzonspor
Trabzonspor'a gelenler
- Bengali-Fodé Koita (Kasımpaşa)
- Gervinho Parma (Parma)
- Bruno Peres (Roma)
- Marek Hamsik (IFK Göteborg)
- İsmail Köybasi (Çaykur Rizespor)
Trabzonspor'dan ayrılanlar
- Kamil Ahmet Çörekci (Hatayspor)
- Ahmet Canbaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
- Behlül Aydın (Şanlıurfaspor)
- Kerem Baykuş (Hekimoğlu Trabzon)
- Taha Tunç (Nazilli Belediyespor)
- Furkan Tütüncü (Nazilli Belediyespor)
- Ahmet Eren (Karacabey Belediye)
- Anıl Başaran (Tuzlaspor)
- Abdurrahim Dursun (Boluspor)
- Majid Hosseini (Kayserispor)
- Safa Kınalı (Tuzlaspor)
- Gastón Campi (Kulüpsüz)
Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor'a gelenler
- Rayane Aabid (Hatayspor)
- Taha Gür Pazarspor (Pazarspor)
- Mert Örnek (Balıkesirspor)
- Cengizhan Akgün (Elazığspor)
- Oussama Haddadi (Al-Ettifaq)
- Stevie Mallan (Hibernian FC)
Yeni Malatyaspor'dan ayrılanlar
- Teenage Hadebe (Houston Dynamo FC)
- Bülent Cevahir (Hatayspor)
- Umut Bulut (Eyüpspor)
- Zeki Yavru (Giresunspor)
- Ahmed Ildiz (Alanyaspor)
- Issam Chebake (APOEL Nikosia)
- Furkan Yiğit (Elazığ Karakoçan FK)
- Afriyie Acquah (Al-Batin FC)
- Yakup Alkan (Ceyhan Spor)
- Erkan Kaş (Kulüpsüz)
- Eray İşcan (Kulüpsüz)
- Olcay Sahan (Kulüpsüz)
- Moryké Fofana (Kulüpsüz)
- Gökhan Akkan (Kulüpsüz)
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor'a gelenler
- Sebastian Holmén (Willem II)
- Ronaldo Mendes (Al-Wasl Sports Club)
- Alper Potuk (MKE Ankaragücü)
- Lebogang Phiri (Guingamp)
- Gökhan Gönül (Fenerbahçe SK)
- Cemali Sertel (Başakşehir)
- Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor)
- Aziz Aksoy (Esenler Erokspor)
- Uğur Can Semizoğlu(Eskişehirspor)
- Bryan Dabo (Benevento Calcio)
Çaykur Rizespor'dan ayrılanlar
- Braian Samudio (Deportivo Toluca)
- Tunay Torun (Fatih Karagümrük)
- Abdullah Durak (MKE Ankaragücü)
- Montassar Talbi (Benevento Calcio)
- İsmail Köybasi (Trabzonspor)
- Milan Skoda (FK Mlada Boleslav)
- Dimitrios Chatziisaias (Atromitos)
- Dusan Jovancic (Tobol Kostanay)
- Can Vural (Kırşehir Belediye Spor)
- Çınar Tarhan (Serik Belediyespor)
- Mykola Morozyuk (Kulüpsüz)
- Atakan Akkaynak (Kulüpsüz)