Brezilyalı yıldız, Messi'nin Camp Nou'daki mirasına sahip çıkmasını istiyor.

Barcelona’nın efsanelerinden Ronaldinho, Lionel Messi’nin durumuyla alakalı yorumda bulundu.

Brezilyalı eski yıldız, Arjantinli futbolcunun takımda kalması gerektiğini ve Camp Nou’da 10 numaralı formaya kimsenin dokunamayacağını tekrardan garanti etmesi gerektiğini söyledi.

Barça’nın 10 numaralı forması, 2008’de Ronaldinho’dan miras kaldı ve tüm zamanların en iyi futbolcularından biri, onu sırtına geçirdi.

İki kez dünyanın en iyi oyuncusu seçilen Ronaldinho, altı kez Ballon d'Or kazanan Messi'nin çıtayı yükselttiğini görmekten memnun ve 34 yaşındaki oyuncunun kalmasına izin verecek sözleşme sorunlarının çözülmesini istiyor.

Ne söylendi?

Beş yılını Camp Nou'da dünya futbolunun zirvesinde geçiren Barça efsanesi Ronaldinho, TuttoMercatoWeb'e şunları söyledi:

"Kalmalı, o Barça'nın tarihi. Orada 10 numara ve kimse ona bir daha dokunmayacak."

Messi'de son durum nedir?

Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri şu anda serbest oyuncu. Barça'daki sözleşmesi sona erdi ve henüz yeni bir sözleşme imzalanmadı.

Masada anlaşmaya varılan bir teklif mevcut. Ancak Barça’daki mali sorunlar, şu anda sözleşmenin imzalanmasını engelliyor.

Messi'nin kalması ve yeni transferlere lisans çıkarılması için maliyetlerin düşürülmesi gerekiyor. İspanya'daki maaş sınırı talepleri, Barça’nın artık büyük maaşlar için yetenek stoklamayı göze alamayacağı anlamına geliyor.

Barça, önümüzdeki haftalarda daha fazla oyuncu satmayı ve Messi’nin sözleşme imzalamasını umuyor.

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