Chelsea Insigne için Werner ve Ziyech'i gözden çıkardı

Gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Londra ekibi, İtalyan yıldız için iki oyuncusunu gözden çıkardı.

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon mutlu sona ulaştıktan sonra gözünü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna diken Chelsea'nin, İtalya Milli Takımı ile EURO 2020 şampiyonluğu yaşayan Lorenzo Insigne için girişimlere başladığı öne sürüldü.

Yıldız oyuncunun kontratının sezon sonunda bitecek olması da bu iddiaları bir hayli güçlendirdi.

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre Chelsea yönetimi, Napoli ile yeni sözleşme için görüşmelere başlayan ve başkan Aurelio De Laurentiis ile anlaşmaya yakın olan Insigne'ye kadroda yer açabilmek için Alman yıldızı Timo Werner ile Faslı ofansif orta saha oyuncusu Hakim Ziyech'i gözden çıkardı.

İtalya'nın yıldızlarındandı

Öte yandan Napoli'nin eski savunma oyuncusu Paolo Cannavaro, Napoli'ye yakınlığıyla bilinen Raadyo Kiss Kiss'e verdiği röportajda, "Hepimiz Insigne'nin takımda kalacağını umuyoruz. Onun burada kalması elbette ki isterim ama gerçekçi olmak gerekirse o harika bir oyuncu ve diğer büyük takımlar tarafından istenmesi çok doğal" dedi.

Bu sezon yönetiminde sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan 30 yaşındaki yıldız oyuncu Serie A'da forma giydiği yedi karşılaşmaya iki gol ve üç asist sığdırmıştı. İtalya'nın EURO 2020'de elde ettiği şampiyonlukta da kilit rol oynayan Insigne, Roberto Mancini tarafından altı maçta oynatılmış ve turnuvada iki gol atmıştı.

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