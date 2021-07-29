Chelsea Erling Haaland'ın formasını hazırladı!

Norveçli yıldızı kadrosuna katmak istediği bilinen Londra ekibinden ilginç bir hamle geldi.

Thomas Tuchel'in göreve gelmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan ve gözünü Premier Lig şampiyonluğuna diken Chelsea'de şu sıralarda tek gündem Erling Haaland.

Öyle ki 2021-2022 sezonunda giyeceği deplasman formalarını tanıtan Londra ekibinin formasındaki sarı renkler bile Norveçli yıldızın takıma katılacağı şeklinde yorumlandı.

Chelsea yellow is back!



Introducing our 21/22 @nikefootball away kit, with pinstripe hoops nodding to the past, brought into the present by a striking black colourway! 🟡⚫#ItsAChelseaThing pic.twitter.com/CiAZZeBTYZ — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 29, 2021

Antonio Rudiger ve N'Golo Kante gibi yıldızların tanıttığı Chelsea'nin yeni deplasman forması sarı bir tasarımın yanı sıra siyah inci çizgiler içerirken, formanın siyah şortla olan kombini Haaland'ın formasını giydiği Dortmund'un formasını andırdı.

Chelsea sarı formayı giydiği son sezon olan 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

"Haaland kendini evinde hissedecek!"

Chelsea'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sarı formayı giyen Chelsea efsanelerine yer verilirken, İngiliz ekibinin taraftarları ise bu gelişmenin spekülasyon tarafına odaklandı.

Chelsea'nin yeni formasıyla Dortmund'un forması arasındaki benzerlikleri fark eden taraftarlar, "Haaland aradaki farkı anlayamayacak, hemen şimdi imza atarsa kendisini evinde gibi hissedecek" yorumlarında bulundu.

Öte yandan takımın Alman golcüsü Timo Werner'in performansından memnun olmayan taraftarlar ise forma tanıtımında bile yıldız ismi eleştirirken, "Werner'i Haaland'a benzetmek için mi sarı forma tasarladınız?" yorumunda bulundu.

Adı sıklıkla Chelsea ile anılan Haaland, geçtiğimiz günlerde kendisi için talep edilen 150 milyon sterlini bir oyuncu için çok fazla olarak nitelendirmişti.

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