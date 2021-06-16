Chelsea Erling Haaland'ı ikna etti, transferde son söz Dortmund'da

Real Madrid ve Barcelona'nın da ilgilendiği Erling Haaland'ın yeni durağı Premier Lig olabilir.

Premier Lig'de yaşadığı hayal kırıklığına rağmen sezon ortasında göreve gelen Thomas Tuchel yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Chelsea'nin, Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın transferi için büyük bir aşama kaydettiği öne sürüldü.

İddialara göre 20 yaşındaki yıldız Londra ekibinin teklifini kabul etti.

Givemesport'ta yer alan habere göre Haaland, Chelsea'nin yaptığı teklifi kabul ederken, İngiliz ekibi bu transferi sonuçlandırmak için Dortmund için görüşmelerini sürdürüyor. Dortmund'un bu yaz satmaya sıcak bakmadığı Haaland'ı isteyen kulüplerden 150 milyon euro'dan daha yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

Transfer rekoru olacak

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Haaland Chelsea tarihinin en pahalı futbolcusu olacak.

Chelsea'nin şu ana kadar yaptığı en pahalı transfer 70 milyon sterlin karşılığında Leverkusen'den transfer edilen Kai Havertz olmuştu. Alman oyuncu, takımına Manchester City karşısında Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıran golü de kaydetmişti.

Chelsea'nin kadrosuna katabilmek için büyük bir çaba gösterdiği Haaland geride bıraktığımız sezonda hem de Bundesliga'ya hem de Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmuştu. Bundesliga'da şans bulduğu 28 karşılaşmaya 27 gol sığdıran ve altı da asist yapan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde ise forma giydiği sekiz maça 10 gol sığdırmıştı.

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