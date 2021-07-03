Cengiz Ünder yeni takımı için sağlık kontrolünden geçecek

Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği milli oyuncunun takım bulması uzun sürmedi.

EURO 2020'de hayal kırıklığı yaratan A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Cengiz Ünder'in yeni takımı Marsilya oluyor. Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre Marsilya ile anlaşmaya varan ve hafta içinde Fransa'ya giderek, sağlık kontrolünden geçecek olan Cengiz'in transferi Fransız ekibi tarafından kısa sürede açıklanacak.

Transferin satın alma opsiyonunu içeren bir kiralama ile gerçekleşeceği belirtilirken, Marsilya'nın söz konusu satın alma opsiyonu aktifleştirebilmek için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Roma'ya 8 milyon euro ödemesi gerekecek. Öte yandan Marsilya İtalyan ekibinden kaleci Pau Lopez'i de kiralayacak.

Hocası Sampaoli olacak

Roma'daki ilk iki sezonunda oldukça etkili bir performans ortaya koyan 23 yaşındaki oyuncu yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle 2019-2020 sezonunda formasını kaybetmişti. Geride bıraktığımız sezonda Premier Lig takımlarından Leicester City'ye kiralanan Cengiz burada da istediği kadar forma şansı bulamamıştı.

2017 yazında Başakşehir'den Roma'ya 13.4 milyon euro karşılığında transfer olan Cengiz Ünder, EURO 2020'den puansız ayrılan Türkiye'nin oynadığı üç maçta da forma giymişti. Turnuvada bekleneni veremeyen Cengiz'in Marsilya'daki teknik direktörü Arjantinli ünlü teknik adam Jorge Sampaoli olacak.

Daha fazla okuma