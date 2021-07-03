Siyasi başarısızlıktan Euro başarısına: Shevchenko'nun Ukrayna ile zirveye giden dikkat çekici rotası

AC Milan efsanesi, 2016 yılında Ukrayna yardımcı antrenörü olduğunda hiçbir deneyimi yoktu ancak şimdi iyi bir teknik adam olduğunu kanıtlıyor.

11 Haziran 2012'de Ukrayna, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk zaferini yaşadı: İsveç'i 2-1 mağlup etti.

En son turnuva başarıları ise Salı gecesi, "Mavi ve Sarı"nın aynı rakibi aynı skorla yenmesiyle geldi.

Ukrayna spor tarihindeki bu iki önemli olayın bir ortak noktası daha var: Andriy Shevchenko.

Kiev'de İsveçliler'i yendikleri maçta ülkesinin her iki golünü de atan Shevchenko'ydu.

Ukrayna bu haftanın başında Edinburgh'da, son 16'dan yükselirken zaferin planını yine Shevchenko çizdi.

Ancak bu, eski bir süperstar için teknik direktölüğe sorunsuz geçişin örneği değil.

Shevchenko'nun hayatındaki en önemli iki zafer arasında çok şey yaşandı.

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Shevchenko, Euro 2012'den sonra ne yaptı?

Emekli oldu. Temmuz 2012'nin sonunda siyasete gireceğini açıklayan Sheva, İleri Ukrayna Partisi'ne katıldı.

Ancak inanılmaz popülaritesi, onun bu davasına yardımcı olamadı ve parti, Ekim 2012'de yapılan genel seçimde ulusal oyların sadece yüzde 1.58'ini alarak parlementoda bir sandelye bile elde edemedi.

Bu, Shevchenko'nun kısa siyasi kariyerinin bir sonu olduğunun işaretiydi.

Shevchenko futbola ne zaman döndü?

Kasım 2015'te Ukrayna, iki ayaklı play-off maçında Slovenya'yı toplamda 3-1 mağlup ederek Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.

Ancak, Ukrayna Futbol Federasyonu (FFU), teknik ekip kadrosunun sözleşmelerinin 2015'in sonunda bitmesiyle kendilerini garip bir durumun içinde buldu.

Büyük bir belirsizliğin ortasında, teknik direktör Mykhailo Fomenko'nun sözleşmesinin yenilenmeyeceği, onun yerini Shevchenko'nun alacağı haberleri yayıldı.

Bu söylentiler, Matchday'e konuşan Ukraynalı futbol yorumcusu Viktor Vatsko tarafından olumlu karşılanmadı: "Bir futbolcu olarak Shevchenko'ya saygım var ama bu Ukrayna için stratejik olarak riskli bir adım olacaktır."

"Hepimiz bu görevin prestijli ve önemli bir pozisyon olduğunu biliyoruz, bu yüzden orayı bir gün bile antrenörlük yapmamış birine emanet etmek saçma olur."

İşin sonunda ise Fomenko ile sözleşme uzatıldı ancak Shevchenko, Şubat 2016'da yardımcı antrenör olarak ekibe katıldı.

Euro 2016, Ukrayna için nasıl geçti?

Kötü. Ukrayna, grup maçlarında Almanya, Kuzey İrlanda ve Polonya'ya karşı oynadığı üç maçı da tek bir gol atmadan kaybetmesinin ardından elendi.

Bu itibarsız sonuçtan sonra, Andriy Shevchenko hariç tüm teknik ekip görevden alındı. AC Milan efsanesine ise yeni bir milli takım kurma görevi verildi.

Bazı eleştirmenler bu durumun Shevchenko'nun Ukrayna Futbol Federasyonu başkanı Andriy Pavelko ile olan dostluğundan kaynaklandığına inanıyor.

Shevchenko, Pavelko'nun kızı Anastasia'nın vaftiz babası ve bazı taraftarlar ikilinin yakın bağlarından memnun değil.

Shevchenko hangi zorluklarla karşılaştı?

Yeni patronun çözmesi gereken ilk sorun soyunma odasındaki bölünmeydi.

Milli takım esas olarak Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk'den gelen oyunculardan oluşuyordu. Futbolcuların çoğu, Euro 2016'dan hemen önce oynanan bir maçta birbirleriyle toplu bir kavgaya tutuşmuşlardı.

Shevchenko'ya göre; insan yönetimi yeteneğinin ilk gösterimi olan bu olayda takımı birleştirmeyi başardı.

Bu bağlamda en unutulmaz an ise geçen yılın Ekim ayında İspanya ile Uluslar Ligi karşılaşmasından önce sosyal medyada viral olan bir video ile yaşandı.

Maçın arifesinde yapılan takım konuşması sırasında Shevchenko talimatlarıyla ilgili kendisine gülen oyuncularına şu sözleri söylüyordu:

"Gülme! O kadar komik değil. Bana komik gelmiyor. Ve yarın kimse için de komik olmayacak. Tamam mı?"

Ertesi gece Ukrayna, İspanya'yı 1-0 mağlup etti.

Shevchenko ayrıca ekibini kaliteli antrenörler ile donattı.

Milan efsanesi Mauro Tassotti (yardımcı antrenör), Maurizio Sarri'nin eski 2 numarası Luigi Nocentini ve 2016'daki Premier Lig şampiyonluğu sırasında Leicester City'nin fitness koçu olan Andrea Azzalin.

Sahada işler nasıl gitti?

Zor zamanlar olmasına rağmen oldukça iyi. Haziran 2017'de Avusturya'da bir hazırlık maçında Malta'ya karşı alınan 1-0'lık yenilgi, Ukrayna futbol tarihinin tartışmasız en utanç verici sonucunu temsil ediyordu.

Ancak 2018 Dünya Kupası elemelerini, Hırvatistan'ın 2-0'lık galibiyetiyle kıl payı kaçırdıktan sonra Ukrayna, 2018-19 Uluslar Ligi'nde grubu zirvede tamamlayarak kalitesini gösterdi.

Euro 2020 elemelerinde ise Portekiz'in de yer aldığı gruptan çıkarak Avrupa Şampiyonası için hak kazandı.

Euro 2020 grup maçlarında Hollanda karşısında 2-0 geriye düşüp skoru 2-2'ye getirse de Amsterdam'da 3-2 mağlup oldu.

Kuzey Makedonya karşısında aldıkları 2-1 galibiyetin ardından Avusturya'ya 1-0 yenildiler.

Ancak Ukrayna'ya diğer gruplarda alınan sonuçlar yardım etti ve en iyi üçüncüler sıralamasıyla son 16'ya yükseldiler.

Shevchenko, son 16 turunda İsveç'i geçmeyi garantilemek adına oyun stilini değiştirdiği için tüm övgüleri hak ediyor.

Shevchenko için sırada ne var?

Yaklaşık bir yıl önce, Shevchenko'nun Milan'a teknik direktör olarak dönebileceği ve milli takımın başına Serhiy Rebrov'un geçeceği yönünde söylentiler vardı.

Ancak Stefano Pioli'nin San Siro'daki konumu güvende, Rebrov ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Ain'i devraldı.

Shevchenko ise İngiltere ile karşılaşacakları çeyrek finale odaklanmış durumda.

Üç Aslan, Roma'da galip gelebilecek bir favori ancak Ukrayna bir şekilde sürprize imza atarsa antrenörleri için Avrupa Şampiyonası'ndan sonra teklifler yağmur olup yağacak.

Çeviren: İdil Erin Tetik