Cengiz Ünder, Roma'dan ayrılması halinde Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor

Yıldız oyuncunun menajeri, Cengiz Ünder’in geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiltere Premier Lig’de kiralık olarak Leicester City forması giyen Cengiz Ünder, transfer sezonunda ismi Türk kulüpleriyle en çok anılan oyunculardan biri.

Milli oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, Türk kulüplerine saygı gösterdiklerini, fakat Cengiz’in kariyerini Avrupa’nın büyük liglerinde sürdürmek istediğini belirtti.

Mourinho'nun planlarında yok

Bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da bulunan Cengiz Ünder’i, gelecek sezon büyük olasılıkla başka bir takımda izleyeceğiz. 23 yaşındaki hücumcu, Roma’nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho’nun gelecek planlarında kendine yer bulamadı.

Corriere della Sera’da yer alan haberde, Roma’nın Euro 2020 sonrasında Cengiz’i satmayı planladığı bilgisine yer verilmişti. Aynı habere göre Cengiz bir diğer Serie A ekibi Milan ile görüşüyor.

Roma, Cengiz’in Euro 2020’de göstereceği performansla oyuncudan daha yüksek bir bonservis geliri elde etmenin planlarını yapıyor.

Jose Mourinho'dan Cengiz Ünder'i üzen haber

Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Türkcan, Türk takımlarıyla ilgili transfer iddialarına kesin bir dille yanıt verdi:

"Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz, fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor. Ayrıca, Cengiz'in şu andaki tek arzusu ve konsantrasyonu milli takımın EURO 2020'deki başarısı."

Cengiz'in Leicester karnesi

Bu sezon Leicester City formasıyla Premier Lig’de dokuz maça çıkan Cengiz, iki asist üretti. Avrupa Ligi’nde sekiz, FA Cup’ta ise iki maça çıkan Cengiz, toplamda iki gol atıp, üç asist yaptı.

2017’de Başakşehir’den Roma’ya transfer olan yıldız oyuncu, başkent ekibiyle 88 maçta 17 gol 12 asist istatistiklerini yakalamıştı.

Cengiz’in milli formayla 29 maçta 9 golü bulunuyor.

Daha fazlası için:

İspanyol basınından sürpriz iddia: Gareth Bale futbolu bıraktığını açıklayacak!

ÖZEL | Taylan Antalyalı: “Bazen planlarınız tutmaz, sadece

Guti, Beşiktaş'a karşı açtığı davayı kazandı