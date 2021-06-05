İspanyol basınından sürpriz iddia: Gareth Bale futbolu bıraktığını açıklayacak!

Real Madrid'e Carlo Ancelotti'nin dönüşüyle eski günlerine dönmesi beklenen Gareth Bale'ın futbolu bırakma kararı aldığı iddia edildi.

Son yıllarda kariyerinde büyük bir düşüş yaşayan Gareth Bale ile ile ilgili İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Marca'da yer alan habere göre, sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Gallerli oyuncu futbolu bırakma kararı aldı. Yıldız oyuncunun bu kararını Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra açıklamayı planlıyor.

Gareth Bale ne söylemişti?

Geçtiğimiz günlerde Sky'a açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki oyuncu, kararını daha sonra açıklayacağını vurgulamıştı.

"Ne yapacağımı henüz düşünmedim. Şu aşamada bir şey söylersem bu kaosa neden olur. Kararımı ilerleyen günlerde açıklayacağım."

Gareth Bale'ın formasını giydiği Galler, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alıyor.

Gareth Bale bu sezon ne yaptı?

Sezonu eski kulübü Tottenham'da kiralık olarak geçiren yıldız oyuncu Premier Lig'de 20 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçlarda 11 kez gol sevinci yaşayan Gallerli yıldız iki kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Bale, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıkarken bu mücadelelerde 16 gol ve üç asistlik performans sergiledi.

Carlo Ancelotti'den Bale açıklaması

Zinedine Zidane ile yollarını ayıran Real Madrid'de göreve gelen İtalyan teknik direktör, eski öğrencisi Gareth Bale'dan övgüyle bahsetmişti.

"Premier Lig'de çok fazla oynamadı ancak oynadığı zamanlarda da goller attı. Onu çok iyi tanıyorum.

"Gareth, Isco ve Marcelo'yu çok seviyorum. Hâlâ Real Madrid için oynamaya devam edebilirler."