Jose Mourinho'dan Cengiz Ünder'i üzen haber

Roma ile iki yıl daha sözleşmesi olan Cengiz Ünder'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Gelecek sezonu Roma'yı çalıştıracak olan Jose Mourinho, kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalara başladı.

Portekizli teknik direktör geçtiğimiz sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder'i gelecek sezon planlamalarında yer vermedi.

İtalyan Corriere della Sera'da yer alan haber göre, Cengiz Ünder'in menajeri bir diğer İtalya Serie A ekibi Milan ile görüşüyor. Roma ekibi ise oyuncuyu Euro 2020 sonrasında satmayı planlıyor.

A Milli Takım ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek olan genç oyuncunun göstereceği performansa göre takımına kazandıracağı bonservis bedeli artabilir.

Jose Mourinho, Roma'daki ilk hamlesini sözleşmesi sona eren Henrikh Mikhtaryan'ın kontratını bir yıl daha uzatarak yapmıştı.

Cengiz Ünder bu sezon ne yaptı?

Sezonu Premier Lig ekibi Leicester City'de geçiren Cengiz, dokuz kez ligde forma giyerken iki kez asist yapma başarısı gösterdi.

Avrupa Ligi'nde sekiz, FA Cup'ta ise iki maçta forma giyen yıldız oyuncu toplamda iki kez gol atarken üç kez de asist yaptı.