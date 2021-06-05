Guti, Beşiktaş'a karşı açtığı davayı kazandı

Beşiktaş, Guti Hernandez'in açtığı ve CAS'ta görülen davayı kaybetti.

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından ve eski antrenörlerinden Guti Hernandez, Mayıs 2019'da alacakları zamanında ödenmediği iddiasıyla sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Milliyet'te yer alan habere göre, konuyu FIFA'ya taşıyan İspanyol çalıştırıcı, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) görülen davayı kazandı. Buna göre siyah - beyazlılar 164 bin 400 euro'yu Guti'ye yüzde beş faizle ödeyecek.

44 yaşındaki teknik direktör Temmuz 2018 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında dönemin Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştı.

Guti'nin kariyerinden satırbaşları

Futbola Real Madrid altyapısında başlayan Guti, 2010 yılına kadar başka hiç bir takımın formasını giymedi.

Adını İspanyol ekibinin tarihine yazdıran başarılı antrenör futbolculuk döneminde, beş kez La Liga şampiyonluğu, dört kez İspanya Süper Kupası, üç kez Şampiyonlar Ligi kupası bir kez UEFA Süper Kupası ve iki kez de Kıtalararası kupa kazandı.

2010 yılında Beşiktaş'a transfer olan Guti Hernandez, Süper Lig'de sahaya çıktığı 23 karşılaşmada yedi gol atarken yedi kez de asist yaptı.

Başarılı oyuncu Beşiktaş formasıyla toplamda 40 maça çıkarken bu maçlarda 12 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.