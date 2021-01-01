Yok böyle sevgi! Lille taraftarları Burak Yılmaz'ın arabasının önünü kesti

Lille taraftarları, milli golcünün aracının önüne geçip meşale yaktı ve "Burak" diye haykırdı.

Fransa Ligue 1'de Lille, şampiyonluk yolunda bu akşam kritik bir maça çıkıyor.

Christophe Galtier'in ekibi, 36. hafta mücadelesinde deplasmanda Lens ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi takımın tesislerini ziyaret eden taraftarlar, oyunculara büyük bir sevgi gösterisinde bulundu.

Tesislerin önünde toplanan taraftarlar, Burak Yılmaz'ın arabasını gördüklerinde yolu kestiler ve maşeleler eşliğinde, "Burak" dyie tempo tuttular. Daha sonra emniyet güçleri, yolun açılmasını sağladı ve golcü oyuncu yoluna devam etti.

Burak Yılmaz'a olan ilgini sebebi ne?

Lille taraftarlarının Burak Yılmaz'a ilgisinin elbette nedenleri var. Türk santrfor, oldukça formda bir dönemden geçiyor ve çıktığı son dört maçta rakip filelere dört gol atmayı başardı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 15 gol atarken beş de asist yaptı.

Milli oyuncu söz konusu 15 golün 13'ünü Ligue 1'de kaydederken iki golü de UEFA Avrupa Ligi'nde attı.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, sakatlıktan dönen Burak Yılmaz'ın yakaladığı form grafiği ile geçtiğimiz günlerde ilgili şunları söyledi:

"Burak Yılmaz'ın geri dönüşü takımımız ve hücum hattımız için gerçek bir artı. Burak sahanın lideri."

Lille nasıl şampiyon olur?

Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, şampiyonluğa artık çok yakın. Ligde Paris Saint-Germain'in bir puan önünde lider durumda bulunan kırmızı-beyazlılar, kalan üç maçı kazandığı takdirde PSG'nin aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Bu akşam Lens ile deplasmanda karşılaşacak olan Lille, önümüzdeki hafta Saint-Etienne'i konuk edecek. Christophe Galtier'in öğrencileri son hafta ise Angers deplasmanında mutlu sona ulaşmayı deneyecek.

Ligue 1'de ilk üç sıranın puan durumu

Sıra Takım Puan Averaj 1 Lille 76 +37 2 PSG 75 +52 3 Monaco 71 +32

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