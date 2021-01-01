Nihat Özdemir, İngilizlere sert çıktı: Kuzu kuzu gelip oynayacaklar

TFF Başkanı, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin kendi ülkelerinde oynanmasını isteyen İngilizlere tepki gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iki İngiliz takımının çıkmasının ardından İngiltere'de, maçın orada oynanmasına yönelik kampanyalara yürütülmeye başlandı.

Türkiye'deki Covid-19 vakalarını gerekçe gösteren İngilizler, finalin Wembley Stadı'nda düzenlenmesi için yoğun bir baskı yaparken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de bu duruma tepki gösterdi.

Ne söylendi?

Akşam gazetesinden Kenan Karcı'ya konuşan Nihat Özdemir, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

"Sağlık, güvenlik, ulaşım her türlü tedbirler alınmış, planlanmış durumda. İki tane İngiliz takımının tarihi bir finali olacak. Manchester City aynı zamanda İngiltere'nin şampiyonu, Chelsea de önemli bir takım. Real Madrid gibi bir dünya devini yenerek finale kaldılar.

"Maç seyircili olacağı için sportif anlamda çok güzel bir karşılaşma izlettirecekler. Dünya uzun süredir böyle bir tabloyu özlemişti. Stadımız çok güzel. Zemini olsun, giriş çıkış, bütün şartlar tamamen sağlık kurallarına uygun şekilde planlanmış durumda. Her türlü tedbiri aldık."

UEFA ne demişti?

Geçtiğimiz günlerde UEFA tarafından yapılan açıklamada, finalin İstanbul'da olacağı şu sözlerle vurgulanmıştı:

"UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs'ta İstanbul'da sınırlı sayıda seyirciyle gerçekleşecek. Türkiye'deki 17 Mayıs'a kadar olan geçici kapanmanın maç üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağına dair güvence aldık.

"UEFA, maçın güvenli bir şekilde oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu ve yerel ile ulusal otoritelerle yakın çalışmaya devam ediyor.

"Maça alınacak taraftar kapasitesi, seyahat ve bilet detaylarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler hafta sonuna kadar açıklanacak."

Büyük resim

İngilizler her ne kadar final maçının kendi ülkelerinde oynanmasını istese de UEFA'nın kararı net ve artık değişmeyecek. Türkiye de her yönüyle bu dev finale hazır görünüyor.

Manchester City ve Chelsea'nin çok büyük şey vadeden kapışması, 29 Mayıs'ta nefesleri kesecek.