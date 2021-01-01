Romelu Lukaku'dan Zlatan Ibrahimovic'e gönderme: Kendisi için kazanıyor

Lukaku, kendisinin Inter için kazanmak istediğini söylerken Zlatan'ın ise Milan için değil kendisi için kazanmak istediğini vurguladı.

İtalya Serie A'da Inter, Juventus hegemonyasını yıktı ve 11 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.

Bu başarının baş mimarı elbette teknik direktör Antonio Conte. Fakat takımın sezon boyunca gol yükünü çeken ve iyi bir sezon geçiren Romelu Lukaku'nun payı da bir hayli büyük.

Buna rağmen Belçikalı santrfor, bunu takımın bir başarısı olarak görüyor ve kendisinin ayrı bir yere konulmasını istemiyor.

Ne söylendi?

27 yaşındaki golcü, Corriere della Sera'ya verdiği röportajda başarıyı tüm takımla paylaştığını vurguladı.

"Şampiyonluk benim değil. Tüm takıma ve taraftarlara ait. Şu andan itibaren kendimi en iyi oyuncu olarak görmeyeceğim. Kazanmak için yardım eden biriyim. Her zaman hocamızın emrindeyim. Tüm oyuncuların performansı yukarıya çıktı. Bu büyümenin, başka kupalar getirmesini umuyoruz.

"Geldiğim ilk günden beri burada kendimi iyi hissettim. Taraftarların sevgisini hemen aldım. İyi bir hikâyenin başlangıcıydı ve kendi kendime 'Bu kulübün kazanması için mümkün olan her şeyi yapmalıyım' dedim. Inter için zor yıllardı çünkü kulüp, uzun zamandır kupa kazanamamıştı."

"Conte'ye hemen mesaj gönderdim"

Lukaku'yu Inter'e kazandıran kişi Antonio Conte'den başkası değildi. Belçikalı santrfor, yaşanan süreci de anlattı.

"Hemen. Hocanın Inter için imza attığı gün ona bir mesaj gönderdim ve 'Geliyorum' dedim. Benim için Serie A'da Inter için oynamak her zaman bir rüya olmuştur. İngiltere'deyken Chelsea için oynamak istedim, İtalya'da da sadece Inter için.

"Bir hayali gerçeğe dönüştürdüm. Şimdi benim için en iyi olan hocayla birlikteyim. Sahada asla sürprizler yaşamıyoruz, her şeye hazırlıklıyız. İlk sene yaklaştık, ikinci yılda kazandık. İkinciliği motivasyona dönüştürdük."

Lukaku, Zlatan Ibrahimovic hakkında ne söyledi?

Golcü oyuncu, Milan ile oynanan derbide Zlatan Ibrahimovic ile arasında geçen kavgayı da şu sözlerle anlattı:

"1-0 kaybediyorduk, golü kaçırdım, biraz kızgındım. Sözleri beni etkiledi. Böyle tepki verdiğim için mutlu değilim, ama ayağımı kafasına koyan biri değilim. Mütevazı ve sakinim. Kazanan biriyim ve takım arkadaşlarım ve zafer için ölümüne savaşıyorum.

"Zlatan harika bir oyuncu, gittiği her yerde kazandı, 500'den fazla gol attı. Serie A'da bu seviyedeki oyunculara ihtiyacımız var. O kendisi için kazanmak istiyor, ben ise Inter için kazanmak istiyorum, Juventus'ta Ronaldo, şimdi de Roma'da Jose Mourinho var. Hepsi İtalya için iyi şeyler. Seviye yükseldi, umarım Inter tekrar kazanır."

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