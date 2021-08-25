Bundesliga devi Bayern Münih'ten bir düzine gol!

Julian Nagelsmann'ın öğrencileri, rakibi rencide edici bir skor elde etti.

Bayern Münih, sahalarda benzerine az rastlanan bir skora imza atmayı başardı.

Bundesliga devi, Almanya 5. Lig ekibi Bremer SV'ye gol olup yağdı. Julian Nagelsmann'ın öğrencilerinin aldığı bu skor, geniş yankı uyandırdı.

Neler oldu?

Bayern Münih, Almanya Kupası 1. tur maçında 5. Lig ekibi Bremen SV'yi 12-0 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmaya rotasyonla çıkan Münih ekibinde Niklas Süle, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane gibi ideal ilk 11 oyuncuları da sahadaydı.

Mücadeleye hızlı başlayan Nagelsmann'ın talebeleri, henüz 8. dakikada Choupo-Moting'in golüyle 1-0 öne geçti.

16'da takımın genç yıldızı Jamal Musiala farkı ikiye çıkarırken, 27'de Jan-Luca Warm, kendi ağlarını havalandırarak skorun 3-0'a gelmesini sağladı.

28 ve 35. dakikalarda Choupo-Moting tekrar sahneye çıktı ve karşılaşmanın ilk yarısı 5-0 sona erdi.

Bayern durmak bilmedi

Münih, ikinci yarıya da oldukça hızlı başladı ve Malik Tillman 47. dakikada farkı 6'ya çıkaran golü kaydetti. Bu golden bir dakika sonra Musiala yeniden sahnedeydi ve skoru 7-0 yaptı.

65'te Leroy Sane, 80'de Mickael Cuisance fileleri havalandırdı. Yazarken bile yorulduk, sahi maç kaç kaçtı?

82'de Choupo Moting golü attığında skor tabelasında 10-0 yazıyordu. 86'da Bouna Sarr, 88'de ise Corentin Tolisso fileleri havalandırarak skoru 12-0'a getirdi ve karşılaşma bu inanılması güç skor ile sona erdi.

Bayern için sırada ne var?

Bundesliga ekibi, ligin 3. haftasında 28 Ağustos'ta Herta Berlin'i konuk edecek.

Bayern, milli aradan sonra ise 11 Eylül'de Leipzig deplasmanına gidecek.

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