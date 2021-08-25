Guardiola, Manchester City’den ayrılacağı tarihi açıkladı

İngiltere defterini kapatacağı tarihe şimdiden karar veren Pep Guardiola, bir sonraki kariyer adımını da belirledi.

2008’de teknik direktörlüğe başladığından bu yana Avrupa futboluna damga vuran Pep Guardiola, Barcelona ve Bayern Münih’in ardından Manchester City’de de başarılarına devam ediyor.

Geçen sezon takımını Premier Lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan deneyimli çalıştırıcı kariyerinin bir sonraki bölümünde milli takım çalıştırmak istiyor.

Ne söyledi?

XP Investimentos tarafından Brezilya’da düzenlenen bir panele konuşmacı olarak katılan Guardiola, Manchester City’den 2023’te ayrılacağını şu sözlerle açıkladı.

“Manchester City’deki yedi yılın ardından bir ara vermek istiyorum. Geri çekilip neler yaptığımı görmem ve hedeflerimi yeniden gözden geçirmem gerek. Ardından milli takım çalıştırmayı deneyebilirim."

"Avrupa Şampiyonası’nda, Copa America’da ya da Dünya Kupası’nda yer alan bir takımı yönetmek isterim.”

Hangi ülkeleri çalıştırmak isteyeceğinin sorulması üzerine isim vermekten kaçınan Guardiola, yabancı bir teknik adamın Brezilya milli takımını çalıştırmasının zor olduğunu belirtmekle yetindi.

“Brezilya milli takımını hep Brezilyalılar çalıştırıyor. Yabancı bir teknik direktörün görev yaptığını hatırlamıyorum.”

Manchester City’nin başına 2016’da geçen Guardiola’nın mevcut sözleşmesi 2023’te sona erecek. Bu da tıpkı verdiği demeçte söylediği gibi yedi yıllık bir süreye denk geliyor.

İngiliz kulübüyle üç Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Guardiola’nın önündeki en büyük hedef, Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşmak. Önümüzdeki iki sezon içinde bu kupayı kaldıramadığı takdirde ayrılık kararını gözden geçirip geçirmeyeceği ise merak konusu.

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