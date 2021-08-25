Jose Mourinho'dan Mauricio Pochettino'ya gönderme

Portekizli teknik direktör, PSG'nin zengin kadrosuna atıfta bulundu.

AS Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, perşembe günü Trabzonspor ile oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Bordo-mavili takıma karşı kadroda rotasyona gitmeyeceğini vurgulayan Portekizli hoca, gelen bir soru üzerine Mauricio Pochettino'ya gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

Jose Mourinho ne söyledi?

Tecrübeli teknik direktör, bir gazetecinin, "Takımdan memnun musunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Takımından memnun olan bir teknik direktör tanıyor musunuz? Belki Pochettino."

Gülerek Pochettino yanıtı veren Mourinho, deplasman golü kuralının kalkmasıyla ilgili ise şu yorumu yaptı:

"Bundan sonra önceki döneme göre daha fazla uzatma devreleri izleyeceğimizi düşünüyorum.

"Bu, bizim yaklaşımımızı biraz değiştirir ama çok değil. Bizim amacımız, sonuçtan bağımsız olarak her zaman kazanmak için oynamak.

"Trabzonspor maçında bize beraberlik de yetiyor. 80. dakikada durum berberse risk almamalıyız."

"Trabzonpor'un golü ofsayttı"

Portekizli hoca, UEFA Konferans Ligi play-off turunda video yardımcı hakem uygulamasının olmaması hakkında ise şu yorumu yaptı:

"Uyum sağlamamız gerekiyor. Halen yanılıyor olabilirim ama Trabzonspor'un ilk maçtaki golü ofsayttı.

"Yarınki maçta en azından gol çizgisi teknolojisine sahip olacağız. Bu da bir gelişme. UEFA'nın zorluğunu anlıyorum.

"Şu anda bu teknolojiye sahip olmayan ülkelerden takımların katıldığı yeni bir turnuva. Gelişmesi gereken bir turnuva olarak kabul edilmeli.".

Öte yandan Mourinho, şanssız bir kura çektiklerini ve Trabzonspor'un zor bir rakip olduğunu yineledi.

Mourinho, kurada Trabzonspor ile eşleşmeleriyle ilgili olarak, "Kura konusunda çok şanslı değildik. Güçlü rakiplerden birini çektik. Sadece finalde VAR olacak yanılmıyorsam. Finale ulaşırsak göreceğiz." diye konuştu.

Portekizli teknik adam, sezon öncesi takımda herkese oynama şansı verdiğini ancak bu maç önce şu an kadroda bir değişikliğe gitmeyi düşünmediğini dile getirdi.

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