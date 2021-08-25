Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer: Bir şey olacağını sanmıyorum

Norveçli hoca, Old Trafford'a yeni bir ismin katılmasının zor olduğunu düşünüyor.

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın yaz transfer döneminde daha fazla transfer yapma ihtimalinin düşük olduğunu belirtirken, yine de sürprizlere açık olunması gerektiğin vurguladı.

Kırmızı Şeytanlar; Eduardo Camavinga, Kieran Trippier ve Saul Niguez gibi isimlerle bağlantı kurdu ve 31 Ağustos'tan önce anlaşmaların yapılması için hâlâ zaman var.

Ancak Solskjaer, Old Trafford'da yeni bir transferin 'bonus' olacağın konusunda ısrar ederek beklentiyi düşük tutuyor.

Ne söylendi?

VG'ye verdiği röportajda transfer konusuna değinen Norveçli menajer, şunları söyledi:

"Pek bir şey olacağını düşünmüyorum. Eğer olursa, bu bizim için bir bonus olur Futbol dünyasında ne olacağını asla bilemezsiniz.

"Ama çok iyi bir transfer dönemi geçirdik. Yaptığımız şeyden memnunum."

Manchester United'ın yeni transferleri

United, yaz transfer döneminin ilk imzasını Aston Villa'nın kalecisi Tom Heaton'a attırdı.

Kırmızı Şeytanlar daha sonra Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho'yu 73 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığında kadrosuna kattı.

Ardından Real Madrid'in stoperi Raphale Varane, bonservisi elinde bir şekilde Old Trafford'a geldi.

Real Madrid'in stoperi Varane, yaz transfer döneminde United'a transfer olan üçüncü oyuncu oldu.

Fransız stoper, Premier Lig ekibiyle yıllığı 40 milyon euro olan bir anlaşma imzaladı

Takımdan kimler ayrıldı?

Manchester United'da Axel Tuanzebe, Tahith Chong, Facundo Pellistri, James Garner ve Brandon Williams'ın kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verildi,

Andreas Pereira ve Sergio Romero da kulüpten ayrılırken, yeni sözleşme imzalaması beklenen Paul Pogba ile ilgili transfer spekülasyonları da çıkmaya devam ediyor.

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