Brentford taraftarlarından Arteta'ya: Yarın sabah kovulacaksın!

Arsenall Menajeri, Brentfordlı taraftarlarca ti'ye aldındı.

Premier Lig'de en son 2003-2004 sezonunda şampiyon olan ve o yıldan bu yana şampiyonluk hasreti çeken Arsenal, 2021-22 sezonuna da kendisi açısından çok can sıkıcı bir başlangıç yaptı.

Londra ekibi, ligin yeni takımı Brentford'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak taraftarlarını yine hayal kırıklığına uğrattı.

Arsenal ilk maçını kaybedince ister istemez kulüple geleneksel dalga geçme seansları da başladı. Bunu ilk yapan Brentfordlu taraftarlar oldu.

Ne oldu?

22. dakikada Sergi Canos'un golüyle 1-0 öne geçen Brentford, 73'te Christian Nögaard ile farkı ikiye çıkardıktan sonra tribünlerden alaycı sesler yükseldi.

Brentfordlu taraftarlar, Arsenal Menajeri Mikel Arteta'ya, "Yarın sabah kovulacaksın!" diye tezahürat yaptı.

Arsenal'in ilk maçta 2-0 mağlup olması tarafrarlarını adeta çileden çıkardı.

Arteta ne söyledi?

İspanyol menajer, 2-0'lık yenilgi sonrası BT Sport'a şu açıklamayı yaptı:

"Sezona iyi bir rakibe karşı başladık. Farklı bir şeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Uzun bir taç atışından gol attılar ve ceza sahasına yeterince girmedik."

"İlk gol onlara biraz umut verdi. İkinci yarıda daha iyi oynamak istedik. Rakip kaleye daha fazla şut çekmemiz gerekiyordu. Sonra duran toptan bir gol yedik.

"Birçok genç çocuk ellerinden gelen her şeyi yaptı. Bazıları için bu maç, ligdeki ilk deneyimiydi. Bu, çok şeyi anlatıyor."

Arteta, Pierre Emerick Aubameyang ve Alexandre Lacazette'in eksiklikleri üzerine ise şu yorumu yaptı:

"Oynayamayacaklarını maçtan önce biliyorduk. Bunu değiştiremem. Bir sonraki maçta oynayacaklar mı onu da bilmiyorum."

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