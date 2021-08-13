Beşiktaş’ın yeni transferi Kenan Karaman, ilk maçında adını tarihe yazdırdı.

Süper Lig’de 2021-22 sezonunun açılış maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 3-0 yendi.

Siyah-beyazlıların golleri Kevin N’Koudou, Atiba Hutchinson ve Cyle Larin’den gelirken yeni transferlerden Salih Uçan ve Kenan Karaman, siyah-beyazlı formayı ilk kez terletti.

Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal ikilisinin de ilk 11’de başladığı maçta Kenan Karaman bir ilke imza atarak tarihe geçti.

Talisca’dan sonra bir ilk

Karşılaşmanın henüz dokuzuncu dakikasında şık bir gole imza atan N’Koudou’ya pası veren Kenan Karaman, Beşiktaş’la ilk resmi maçında asist yaptı.

27 yaşındaki oyuncudan önce bunu başaran son isim ise Anderson Talisca’ydı. 10 Eylül 2016 tarihinde Beşiktaş’ın Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup ettiği maçta Brezilyalı yıldız, takımının ilk golünün asistini yapmıştı.

1 - Kenan Karaman, Eylül 2016'da Talisca'dan bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında asist yapan ilk oyuncu oldu. Alıştı. pic.twitter.com/dkuhABTizV — OptaCan (@OptaCan) August 13, 2021

Talisca’dan sonra çıktığı ilk resmi maçta asist yapan ilk Beşiktaşlı olan Kenan Karaman, maça santrfor pozisyonunda başladı ve oynadığı oyunla da takdirleri topladı.

Kenan Karaman’ın kariyeri

Profesyonel kariyerine Hoffenheim’da başlayan Karaman, 2014-15 sezonunda ise Hannover 96’ya transfer olmuştu.

2018 yılında ise Fortuna Düsseldorf’un yolunu tutan milli oyuncu, Alman ekibinin formasını toplamda 72 kez terletmiş ve 16 gol kaydetmişti.

Şenol Güneş’in güvendiği isimlerden olan Kenan Karaman, Türkiye A Milli Takımı ile de 25 maça çıktı ve beş kez rakip fileleri havalandırdı.

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