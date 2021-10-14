Bournemouth'ta forma giyen 24 yaşındaki David Brooks, kansere yakalandı

24 yaşındaki futbolcu, hastalığını duyurdu.

İngiltere Championship'te Bournemouth'ta forma giyen David Brooks'tan pek iyi haberler gelmedi.

Galler Millî Takımı'nın da formasını giyen 24 yaşındaki orta saha, kendisine lenf kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı.

Brooks, daha iyi olacağına dair inancını korurken aynı zamanda Galler'in sağlık ekibine de teşekkür etti.

Ne söylendi?

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Galli futbolcu, şunları söyledi:

"Bu benim için yazması çok zor bir mesaj. Bana Evre II Hodgkin Lenfoma teşhisi konuldu ve önümüzdeki hafta bir tedaviye başlayacağım.

"Bu, kendim ve ailem için bir şok olmasına rağmen, hastalığın seyri olumlu ve tam olarak iyileşip mümkün olan en kısa sürede tekrar oynamaya başlayacağıma eminim.

"Bu süre zarfında beni tedavi eden doktorlara, hemşirelere, danışmanlara ve personele profesyonellikleri, sıcaklıkları ve anlayışları için minnettarlığımı sunmak istiyorum.

"Galler Futbol Federasyonu'ndaki herkese teşekkür etmek istiyorum çünkü sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi olmasaydı hastalığı tespit edemeyebilirdik.

"Ayrıca geçen haftaki tüm destek ve yardımları için AFC Bournemouth'a teşekkür etmek istiyorum.

"Medyanın ilgisinin olacağını takdir etsem de, önümüzdeki aylarda mahremiyetime saygı gösterilmesini rica ediyorum. Gelişmelerle ilgili güncellemeleri paylaşacağım.

"Bu arada, destek mesajları için herkese teşekkür ederim. Bu çok şey ifade ediyor.

"Sizi tekrar görmeyi ve çok yakında sevdiğim sporu oynamayı dört gözle bekliyorum."

Bournemouth'un açıklaması

Bournemouth kulübünün ie resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"AFC Bournemouth, orta saha oyuncusu David Brooks'a Hodgkin Lenfoma teşhisi konduğunu doğruluyor.

"Geçen hafta Galler'deki milli görevinden ayrıldı ve tıbbi muayeneden sonra Evre II Hodgkin Lenfoma olduğu doğrulandı.

"Bunun bir sonucu olarak, David, önümüzdeki hafta tedavi görecek."