YORUM | Lazio maçıyla aynı kadro, bambaşka oyun

Lazio karşısında alınan görkemli galibiyetin ardından Alanyaspor’u ağırlayan Galatasaray, üç puanı rakibine kaptırdı.

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanından beraberlikle dönen Galatasaray, hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Lazio’yu etkili bir oyunla mağlup etmişti.

Beşinci hafta karşılaşmasında ise Alanyaspor’u konuk eden Galatasaray, özellikle ilk devrede beklenilen performansı gösteremedi ve haftayı puansız kapattı.

İlk devre ve kadro istikrarı

Sarı-kırmızlı ekip, karşılaşmaya Lazio maçı ile aynı ilk 11’iyle başladı. Terim de karşılaşmadan önce bu tercihini “kadro istikrarının” altını çizerek açıklamıştı. Her ne kadar aynı kadro sahada olsa da, muhtemelen yorgunluk faktörü daha ağır bastı ve Galatasaray, Lazio karşısındaki yoğunluğundan ve baskın oyunundan çok uzak bir görüntü çizdi.

Özellikle karşılaşmanın ilk 15 dakikalık periyodunda Alanyaspor, Galatasaray’ın oyun kurulumunu zorlaştırdı ve kaptığı toplarla etkili olabileceğinin sinyallerini verdi. Galatasaray ise Halil Dervişoğlu’nun da bu bölgeye yakın oynamasıyla ilk yarıda sol kenardan tehlikeler üretmeye çalıştı. Sağ kenarda ise Morutan topla buluştuğunda zaman zaman yalnız kaldı ve Yedlin’den de gereken desteği alamadı. Ayrıca Yedlin, muhtemelen Davidson faktörünün etkisiyle daha temkinli bir role sahipti. İlk devrede Efecan, Davidson ve Emre Akbaba üçlüsü ile oldukça hareketli bir hatta sahipti.

Terim’in ilk değişiklikleri bu kez ileri götürdü ama yeterli olmadı

İlk devredeki oyundan memnun olmayan Terim, ikinci 45 dakikaya üç değişiklikle başladı. Halil Dervişoğlu, Morutan ve Taylan Antalyalı kenara gelirken Mostafa Mohamed, Emre Kılınç ve Feghouli üçlüsü oyuna dahil oldu. Bu hamleler, Galatasaray’ın hücum anlayışında da net bir değişikliğe gideceğini gösteriyordu ve bu durum Alanyaspor’un oyun yapısıyla da doğrudan alakalıydı.

Çağdaş Atan’ın rakip fark etmeksizin oynattığı topa hâkim olma odaklı oyundan ziyade Bülent Korkmaz yönetimindeki Alanyaspor, özellikle ikinci devrede daha pragmatik bir anlayışla rakibini karşılamak üzerine kuruluydu. Oldukça dar ve kompakt görünen bir savunma hattına sahip olan Alanyaspor, merkez ikilisi olan Fatih Aksoy – Umut Güneş ikilisini de dörtlü savunmaya oldukça yakın konumlandırdı ve rakibini büyük oranda sınırlamayı başardı.

İkinci devredeki değişikliklerle birlikte Galatasaray, net bir şekilde kenar ortalarına yöneldi ve Alanyaspor’un savunmasını bu şekilde aşmayı hedefledi. Henüz ikinci devrenin başında, kompakt bir savunmaya karşı bu oyuna dönmenin çok olumlu sonuçlar doğurmayacağı öngörülebilirdi. Ancak sahadaki yansıma, tam aksine oyunun gidişatını ikinci devrede Galatasaray lehine çevirmeyi başardı ve sarı-kırmızılılar, uzun bir aradan sonra değişiklikler sayesinde oyununu ileri taşıdı.

Sağ kenarda Feghouli’ye ek olarak Emre Kılınç’în da getirdiği hareketlilikle etki yaratan Galatasaray, ceza sahasında Mohamed’i ortalarla topla buluşturmak istedi. Mısırlı golcü birkaç fırsat yakaladı ve şans yanında olsa golü de kaydedebilirdi ancak, Halil Dervişoğlu’nun bağlantı oyunuyla takıma getirdiklerinin gerisinde kaldı.

Cicaldau’dan etkili performans

Lazio maçında da etkili bir performans ortaya koyan Cicaldau, bu yükselen grafiğini Alanyaspor karşısında da sürdürdü.

38 isabetli pas yapan ve %86 isabet oranı yakalayan Cicaldau, bir de kilit pasla maçı tamamladı. Oyunun iki yönündeki etkinliğiyle dikkat çeken Rumen orta saha, beş top kapma ile bu alanda maçın en iyisi oldu. Ayrıca sekiz ikili mücadele kazanan ve bu alanda takımının lideri oldu.

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